Hokejisté Příbrami mají za sebou úspěšný start do nového ročníku 2. ligy. Na ledě Vrchlabí zvítězili 6:3. Utkání přitom začalo pozvolna, neboť góly začaly padat až po přestávce. Avšak hosté dokázali vždy zareagovat na gól soupeře třemi odpověďmi a připsali první tři body.

Příbram zahájila proti Vrchlabí sezonu úspěšně. | Foto: František Gahler

Výbuch v generálce, kterou přerušila díra v ledu, je zapomenut. Nyní se už jede naostro a hokejisté Příbrami si připravili na ledě Vrchlabí nejlepší možnou reakci na vysokou středeční prohru v Táboře 1:9. Ačkoliv góly začaly padat až ve druhé třetině, tak se pod Krkonoši hrálo od začátku ve velkém tempu. „Bylo patrné že oba týmy jsou dobře připravené a hlavně natěšené na první mistrovské utkání,“ podotkl za hosty útočník Tomáš Furch.

Poslední příprava nám otevřela oči, říká Svoboda

Jako první se prosadili domácí. Skóre zápasu otevřel Bláha. Na jeho trefu odpověděl Furch náhle začaly padat góly. Čtyřiadvacetiletý útočník Příbrami pak byl i druhé vyrovnávací branky hostů. Příbram šla následně zásluhou Gengela do přestávky před závěrečným dějstvím s mírným náskokem.

„Ze začátku nás hodně podržel Šorfík (brankář Dominik Šorf), Jen díky němu jsme po první třetině udrželi bezbrankový stav. Do druhé jsme zlepšili bruslení, důraz a začali opět více hrát s pukem a díky tomu si začali vytvářet šance,“ mínil Furch. Vrchlabí se podařilo srovnat v 45. minutě trefou Urbana. Hosté si ale připravili dvě rychlé odpovědi a rozhodli o první výhře v sezoně. V závěru zápasu pak dodal definitivní pojistku Hasman.

„Byla to taková přetahovaná na jednu a na druhou stranu, která přinesla poměrně dost branek, ale neříkal bych tomu úplně přestřelka. „Start je to povedený, ale pořad je to jen začátek. Čeká mě náročný rok a to nejen po hokejové stránce,“ říká Furch, jenž bude na jaře kromě play-off absolvovat státní závěrečné zkoušky na magisterském stupni.

Příbramský výbuch v generálce zastavila až díra v ledu

Čtyřiadvacetiletý hokejista zažil parádní vstup do sezony. Blýskl se gólem a asistencí, čímž paradoxně vyrovnal počet vstřelených branek z loňské sezony. Moc by si přál, abych jich letos bylo víc.

„Jasně, že jedna vlaštovka jaro nedělá (smích). Nerad předpovídám co bude, jen snažím ze sebe vydat pokaždé maximum, abych měl sám před sebou čistý štít. Jasně, že chci, aby gólů bylo více, ale vím jakou mám roli v týmu a nejdůležitější jsou pro mě vždy vítězství,“ říká Furch, který pod vedením trenéra Radka Bělohlava dostává nyní více prostoru, než tomu bylo v minulosti. „Momentálně se cítím po létě velmi dobře připravený a doufám, že tomu okolnosti dovolí a budu toho moct využít jak nejlépe to půjde, uzavírá příbramský hokejista.

Vrchlabí – Příbram 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 24. Chrtek (T. Bláha, Bendík), 29. Chrtek (Moník, Hladík), 45. P. Urban (Boukal) – 27. Furch (Pinkas, Zdeněk), 30. Bečvář (Chlouba, Furch), 36. Gengel (Kafka), 49. Kafka (Gengel, Pětník), 50. Krejčí (TS), 59. Hasman (Kolda, Zdeněk). Rozhodčí: Trnka – Stacho, Figer

Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Boukal, Bendík (A), Abraham, Kozák, Hladík, Kynčl, Kerekanič – T. Bláha (A), Chrtek, Moník – Tatar, P. Urban (C), Krsek – Šlaicher, Kastner, D. Chalupa – Jirků, Cerman.

Příbram: Šorf (Tichon) – Krejčí, Havelka, Jelínek, Zdeněk, Patzelt, Rajgl – Kafka, Pětník, Gengel – Bednařík, Kolda, Hasman – Chlouba, Pinkas, Furch – Bečvář.