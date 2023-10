Hokejisté Příbrami nadále vévodí druhé lize. Tentokrát museli absolvovat nejdelší štreku, když mířil do Hronova. Na ledě posledního celku zvítězili 5:1 a od začátku sezony jedou stále bez porážky. Soupeře tentokrát zaskočili při hře v oslabení, kdy vstřelili dvě branky.

Příbramští hokejisté zvládli proti Hronovu roli favorita | Foto: Magda Peerová

Naposledy zničili Cheb v přesilovkách, tentokrát zaskočili Hronov při hře v oslabení, kdy Příbramští skórovali hned dvakrát. Poprvé v 18. minutě Bednařík. V závěru zápasu pak na něj navázal Kolda. „Nevím, čím to je, nicméně jsem rád, že nám hra ve speciálních formacích funguje. Máme šikovné hráče v přesilovkách a obětavé při oslabeních. Snad nám forma vydrží,“ uvedl 23letý útočník, který v létě přišel z Kobry.

Zatímco Baník loni na soupeře vlétl, tak nyní se čekalo gól až na konec první třetiny. „Pro nás bylo důležité pohlídat si začátek utkání pod dlouhé cestě. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Myslím si, že jsme celý zápas soupeře přehrávali, bohužel se nám nepodařilo proměnit více šancí,“ shrnul Kolda. Hosté si většinu gólů nechali vždy na konec jednotlivých dějství, pouze Bednařík vstřelil branku v polovině závěrečné části.

Příbram tak ovládla i osmý zápas v sezoně. V dosavadním průběhu ztratila pouze bod. „Jsem moc rád, že se nám zatím daří. Nesmíme žádné utkání podcenit a pořád makat dál, abychom postoupili do play-off a tam došli, co nejdále,“ řekl Kolda, který do kádru Baníku zapadl parádně. V týmu patří mezi nejproduktivnější. Za osm kol nasbíral 11 kanadských bodů (3+8) a sezonu má rozjetou slibně, možná na nejlepší v kariéře. „Samozřejmě, pokud se daří týmu, tak se bude dařit i jednotlivcům. Jsem za to rád, ale s vyjádřeními bych brzdil,“ uzavřel pokorně příbramský útočník.

Hronov – Příbram 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 53. Murtazin (Przybyla) – 18. Bednařík (Jelínek), 38. Hasman (Kolda, Havlín), 40. Kolda (Hasman, Bednařík), 52. Furch (Krejčí, Hasman), 58. Kolda (Hasman). Vyloučení: 4:3. V oslabení: 0:2. Rozhodčí: Zeliska – Žídek, Hájková. Diváci: 233.

Hronov: Tichý – Kopecký, Voňka, Vermeulen, Rubáček, Babrusev, Ondruš – Štrombach, Vaňkovský, Popitič – Voděracký, Przybyla, Řezáč – Murtazin, Bačkovský, Kocián – Lederer, Hájek.

Příbram: Jiroušek – Havelka, Saňa, Havlín, Jelínek, Rajgl, Krejčí, Patzelt – Bečvář, Kolda, Pětník – Hasman, Mařík, Gengel – Pinkas, Bednařík, Furch.