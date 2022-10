Delší aklimatizace Baníku se projevila až ve druhé třetina, kdy začal otáčet skóre. K tomu mu pomohla nedisciplinovanost Severočechů. Jablonec byl v prostředním dějství čtyřikrát vylučován a hráči Baníku využili hned dvě početní výhody. V obou případech se na gólech podíleli Petrové Kafka a Josefus.

Domácím se sice podařilo vyrovnat. Hostům ale vrátil vedení Furch, který se nakonec postaral o vítěznou trefu. Hasman zavezl puk do pásma, kde ho přenechal Matějkovi. Po jeho střele vznikla skrumáž před jabloneckou brankou, kde se zorientoval nejlépe Hasman. Až jeho střelu ale dokázal příbramský centr dostat do brány. „Odražený puk vyletěl do vzduchu ke mně a já jsem ho lehce ze vzduchu dorazil,“ popisoval první gól v sezoně 23letý hokejista.

Příbram si už tentokrát vedení pohlídala a minutu před koncem pečetil její výhru třetí využitou přesilovkou Kafka, který zakončil zápas s bilancí dvou gólů a jedné asistence. Hosté tak pokračují bez zaváhání a nadále vévodí druhé lize. O výhru v Jablonci ale museli zabojovat. „Čtvrtá výhra v řadě je pro nás velká paráda a máme z ní samozřejmě velkou radost i proto, že jsme poprvé v sezóně prohrávali. A těžko se hodnotí, že by byla nejtěžší, ale podle skóre a toho, že jsme výsledek museli hájit do samotného konce se dá říct, že ano,“ uvedl Furch.

Baník tak patří mezi trojici týmů, jež získala od začátku všechny body. Stejně suverénní jako Příbram jsou i Letňany a Chomutov. Právě s Piráty, kteří mají ve svých řadách ostřílené borce z extraligy – Františka Lukeše a Viktora Hübla, se Příbram utká v následujícím kole v přímém souboji o vedoucí příčku. „Myslím, že můžu mluvit za celý tým, že se určitě těšíme, jelikož takové zápasy nás nejvíce posouvají a zároveň si to můžeme rozdat o první místo před vlastními fanoušky, které tento šlágr snad přiláká ve velkém množství,“ řekl k rozhodně zajímavému středečnímu souboji Furch.

Jablonec nad Nisou – Příbram 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Pavlů (Plíhal, Maďar), 44. Foerster (Strnad, Filip) – 24. Hasman (Kafka, Josefus), 34. Kafka (Eret, Josefus), 48. Furch (Hasman, Matějka), 60. Kafka. Vyloučení 7:5. Využití: 0:3. Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Jiruška. Diváci: 210

Příbram: Šorf – Saňa, Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Zdeněk – Furch, Kafka, Eret – Matějka, Gengel, Josefus – Pinkas, Procházka, Hasman – Šinágl.