První hattrick mezi dospělými a za Příbram. Vzal jste si puk?

Puk jsem si bohužel nevzal. Vůbec mi nedošlo, že je to vlastně první hattrick.

V utkání padly hned dva hattricky. Jaká byla odezva v kabině?

Kluci byli nadšení! Přece jen jsou to dvě svačiny plus nula brankáře. Takže budou hned tři!

Už se vám připomněl pokladník ohledně toho?

Naštěstí pokuty nemáme, ale svačina je něco na ten způsob, takže jsem tomu neutekl.

Zkompletoval jste hattrick čtyři minuty před koncem. Řekl jste si o nájezd kvůli němu?

Upřímně jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Čekal jsem, že ho pojede David Zdeněk, ale střídačka rozhodla, že ho pojedu já. Za což jsem mu byl vděčný.

Před vámi už proměnil nájezd Jan Tlačil. Věděl jste díky němu jak na gólmana?

Honza zakončil kličkou, které já moc nepraktikuji, takže spíš než že by mi ukázal jak na něj, jsem zkusil pravý opak jeho nájezdu. Střelu.

Za dva zápasy jste dali Havlíčkovu Brodu osmnáct gólů. Čím to, že se vám proti němu v lednu tak střelecky daří?

To asi neumím říct, čím to může být. Pravděpodobně umíme dobře odpovídat na jeho styl hokeje.

V lednu jste ještě neprohráli. Co se změnilo s příchodem roku 2022, že hrajete takhle v pohodě?

Myslím si, že se nic nezměnilo. Teď nám to funguje, tak budeme doufat, že to bude pokračovat i nadále, ale hlavní bude až play off.

Nyní už držíte sérii sedmi výher v řadě. Hrajete teď v největší pohodě od začátku sezony?

Za mě určitě ano a myslím si, že stejný názor má i zbytek týmu.

Navíc jste už třikrát v krátké době udrželi čisté konto. Radek Jelínek zmínil, že jste zapracovali na obraně. Co konkrétně jste změnili?

Hlavně bych vyzdvihl gólmany, kteří mají na těch nulách největší podíl. Co se týče obrany, tak bych řekl, že jsme kompaktnější a lépe bráníme v našem obranném pásmu.