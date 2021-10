Příbram mohla vytěžit víc, hlavně v úvodu. Z početného množství slibných příležitostí se ale ujala až Tlačilova střela z desáté minuty. Hosté přitom vyprodukovali další šance, ale všechny pochytal Nedvěd v brance Havlíčkova Brodu. „První třetinu jsme začali se zbytečným respektem. Příbram je velice kvalitní mančaft a my jsme byli trošku zabrzdění,“ přiznal trenér domácích Michal Konečný pro klubový web.

V šatně musel zvýšit hlas, ačkoliv jeho svěřenci vedli po dvaceti minutách 2:1. On sám ale podotkl, že do vedení se jeho tým dostal se štěstím, když vedoucí branku vstřelil vteřinu před sirénou. Hosté však dokázali vyrovnat v prostředním dějství a to hned dvakrát. Na trefu Rohlíka zareagoval rychle Čejka. Ještě do přestávky upravil skóre na 3:3 nenápadnou střelou Sirotek

„Byl to ale výborný hokej a remíza byla spravedlivá na obě strany. V prodloužení to z nás spadlo a kluci těmito zápasy porostou,“ poznamenal Konečný. „Pro nás je bod málo vzhledem k průběhu utkání. Nevím, jestli bychom ho brali před zápasem. Byli jsme lepší, ale neproměnovali jsme šance,“ řekl na straně Příbrami asistent trenéra Miroslav Hájek.

Oba týmy mohly přitom rozhodnout v základní hrací době. Domácí ale promarnili únik Koloucha nebo přečíslení tří na jednoho. Na druhé straně Káník dvakrát neuspěl proti Nedvědovi. Po čtyřiceti sekundách prodloužení tak vystřelil bonusový bod domácím Kliment.

Havlíčkův Brod – Příbram 4:3 pp (2:1, 1:2, 0:0 – 1:0)

Branky: 16. Mlynář, 20. Holenda, 33. Čejka, 61. Kliment – 10. Tlačil, 32. Rohlík, 38. Sirotek. Vyloučení: 6:5. Bez využití: Rozhodčí: Held – Čelechovský, Zapletal. Diváci: 325.