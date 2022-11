„Důležité tři body z Mostu. Most má kvalitní tým a nebyl to lehký zápas. Začali jsme dobře a vedli po první třetině zaslouženě 2:0. Ve druhé jsme stejným způsobem navýšili na 4:0. Soupeř ale hrozil nebezpečnými útoky a hlavně výborný výkon brankáře mu zabránil ve skórování,“ mínil za hosty Petr Šinágl.

Tománek je opět mistrem světa! Titul vybojoval v St. George

V závěrečné části se zapsal mezi střelce Gengel a Příbram mohlo mrzet snad jedině, že Jiroušek přišel v 55. minutě o naději na čisté konto a také on dvakrát inkasoval. Nicméně i tak Středočeši zapsali již dvanácté vítězství ze třinácti zápasů a společně s Letňany unikají ostatním týmům.

„Máme tři pětky, které jsou schopné rozhodnout zápas, výborné brankáře a díky tomu jsme v tabulce tam, kde jsme,“ podotkl Šinágl, který nastupuje v lajně s Hasmanem a Káníkem a spolupráci si pochvaluje. „Oba jsou výborní bruslaři, umí se dostat do šance a na mně je, abych jim je připravil. Daří se jim je využít, takže to klape. Ale to celému týmu,“ řekl 40letý matador.

Most – Příbram 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 55. Písařík, 57. Böhm (Mical, Urban) – 4. Hasman, 13. Eret (Gengel, Urban), 22. Hasman (Šinágl, David), 26. Káník (Zedek, Eret), 50. Gengel (Havlín, Saňa). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Rozhodčí: Ovsík – Kurtin, Beneš. Diváci: 272.

Příbram: Jiroušek (Šorf) – Saňa, Zdeněk, Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Patzetl – Procházka, Urban, Káník, Eret, Gengel, Kraus, Pinkas, Šinágl, Hasman, Brzák.