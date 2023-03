Povolit, přitáhnout! Často používané motto ve sportovním prostředí, kterým se nyní řídí i hokejisté Příbrami. Po prvním zápase v Chomutově a debaklu 1:14 je kdekdo odepisoval, ze stejného ledu ale tentokrát odešli bez inkasované branky a po vítězství 2:0 se ujali vedené v sérii 2:1 na zápasy. Stejně jako v osmifinále s Táborem, tak i nyní mohou slavit postup v příštím zápase před domácími fanoušky.

Hokejisté Příbrami urvali v Chomutově druhou výhru v sérii | Foto: Jan Pidrman

Klíčem ke druhému bodu v sérii byl bezchybný výkon brankáře Petra Jirouška. Dvaadvacetiletý gólman Příbram pochytal všech třicet střel soupeře. Při dvou pokusech domácího veterána Františka Lukeše mu pomohla konstrukce branky.

Zkušený borec na straně hostů úřadoval i na druhé straně. Ladislav Gengel nejprve v polovině zápasu zamířil na trestnou lavici, aby se po jejím opuštění postaral o vítěznou trefu celého utkání. Petr Eret využil chyby domácího Víta Seemana, předal kotouč 41letému matadorovi, který poslal kotouč nekompromisně pod břevno.

Příbramští drželi fotbalový náskok i přes chomutovský nápor. V Jirouškově brankoviště bylo několikrát hodně rušno, nicméně nula na straně domácího celku zůstala a to i přes dvojnásobnou početní výhodu, kterou disponoval. Až v závěru zápasu přidal pojistku a definitivní rozuzlení trefou do prázdné brány Šinágl. Baník tak může opět doma před vlastními fanoušky potenciálně slavit postup do dalšího kola play-off.

„Kdo nedá gól, ten ani vyhrát nemůže. Příbram ovšem stále ještě potřebuje jedno vítězství k postupu a my věříme v to, že se nám u nich podaří zvítězit a vrátíme sérii k rozhodujícímu zápasu před naše fanoušky,“ řekl domácí trenér Kamil Koláček.

Chomutov – Příbram 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Gengel (Eret, Kafka), 60. Šinágl (Dragoun, Zdeněk). Vyloučení: 4:8. Bez využití. Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Rubáš, Sýkora. Diváci: 2766. Stav série: 1:2.

Chomutov: Hanuljak – Matai, Němec, Seemann, Havel, Žižka, Váchal, Filip – Chrpa, Hübl, Lukeš – Kostourek, Svoboda, Vrhel – Koblížek Mála, Zajíček – Mežnar, Chlouba, Veselý – Ekrt.

Příbram: Jiroušek – Saňa, Havlín, Vinš, Jelínek, Zedek, Grubner, Zdeněk – Kafka, Dragoun, Bednařík, Josefus, Eret, Bečvář, Pinkas, Šinágl, Brzák, Hasman, Gengel, Furch.