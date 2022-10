Krásnou podívanou s velkou přehlídkou góly nabídly Příbram s Chomutovem při středečním večeru, což se od střetnutí dvou týmů, kterým výborně vyšel začátek sezony, čekalo. Na ledě bylo znát, že Baník narazil doposud na nejtěžšího soupeře v sezoně. Hosté se dvakrát dostali do vedení, avšak domácím se podařilo v obou případech srovnat.

Příbrami se podařilo dostat poprvé do vedení až v závěrečném dějství, ve kterém diváci viděli i nejvíc branek. A mohli se radovat hned čtyřikrát, když se trefili postupně Eret, Hasman, Kafka a Urban. Za hosty akorát skóroval Chrpa. Piráti se ale nakonec museli sklonit před Baníkem, než vyhrál 6:3.

„K zápasu jsme přistoupili s velkým respektem. Chomutov hraje výborně. Jsem rád, že jsme se nenechali strhnout ke hře nahoru dolů, to by pro nás asi nedopadlo dobře. Zápas byl vyrovnaný a zlomil se až ve třetí třetině, kde jsme měli víc štěstí,“ uvedl trenér Příbrami Pavel Marek. „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Znovu jsme se nevyvarovali chyb a domácí je zkušeně využili. Rozhodla třetí třetina, kdy jsme nedostupovali hráče a dali jim prostor. Sezóna je ještě dlouhá, nicméně je to pro nás varovný signál,“ komentoval utkání jeho protějšek Kamil Koláček.

Příbram – Chomutov 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 17. Havlín (Hasman, Josefus), 32. Kafka (Saňa, Josefus), 42. Eret (Zdeněk, Josefus), 48. Hasman (Josefus, Saňa), 52. Kafka (Hasman), 53. Urban (Gengel, Kafka) – 8. F. Hynek (Koláček, Mežnar), 23. Chlouba, 47. Chrpa (Lukeš). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. V oslabení 0:1. Rozhodčí: Kraval – Gragar, Hlinka. Diváci: 640.

Příbram: Jiroušek – Saňa, Jelínek, Zedek, Havlín, Zdeněk – Josefus, Kafka, Urban, Eret, Pinkas, Procházka, Hasman, Gengel, Brzák, Dragoun.

Chomutov: Běhula – Havel, F. Hynek, Seemann, Váchal, M. Žižka, Pavlát – Lukeš, Hübl, Chrpa – Chlouba, Koblížek, Matai – Kostourek, Koláček, Mežnar.

Zdroj: Youtube