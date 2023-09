Předposlední prověrku před novou sezonou mají za sebou hokejisté Příbrami. Tentokrát zajížděli na led finalisty uplynulého ročníku z Letňan. Pražský celek doma přetlačili až po nájezdech, v hlavním městě se radovali z výhru po základní hrací době, když zvítězili 3:2. O výsledek se ale v závěrečném dějství strachovali.

Příbram sestřelila Letňany na jejich ledě | Foto: Ondřej Jícha

Příbrami se na ledě Letňan povedl zejména nástup, kde si vytvořila pohodlný dvougólový náskok. Už v sedmé minutě se podruhé v zápase prosadil Kolda, který se jeví zatím jako nejlepší posila Baníku před nadcházející sezonou. Hosté měli mírně herně navrch, což potvrdili i v prostředním dějství, kdy jejich vedení navýšil Svoboda a po čtyřiceti minutách měli luxusní tříbrankový polštář.

Varovný prst před startem ligy. Hokejová Příbram prohrála v Písku

„Myslím si, že první dvě třetiny se hrál docela hezký zápas, chvilkami holomajzna. Je to pořád příprava. Ne do všeho se chodí úplně na sto procent. Mistrovská utkání jsou za chvíli a nikdo se nechce zranit,“ mínil 26letý obránce Dominika Havelka, který do Příbrami zamířil z Letňan, kde strávil loňskou sezonu.

Domácí se ale v závěrečném dějství postarali o zápletku, když se jim po gólech Pšeničky a Poppela podařilo dostat na rozdíl jedné branky. „Bohužel se stalo, co jsme si říkali před třetí třetinou, ať se nenecháme ukolébat. Trošku jsme do mí vstoupili s lehkou hlavu. Udělali jsme zbytečné chyby, dostali gól v oslabení. Zaplať pán bůh, že jsme utkání zvládli,“ řekl Havelka.

Rozbité plexisklo a nájezdová tečka. Příbram přetlačila doma poslední finalisty

Příbram i podruhé v přípravě porazila Letňany. Stejně jako v úterý proti Písku nechala odpočívat nejzkušenější útočníky, protože i v Praze jí chyběli Gengel, Josefus či elitní centr Kafka. „Nehráli jsme v úplné sestavě. Všichni chtěli zabojovat o místo, ukázat se. Utkání splnilo účel, vyhráli jsme, za což jsme rádi. Ladíme vítěznou formu na začátek sezony,“ uzavřel Havelka. Baník sehraje generálku na novou sezonu ve středu v Táboře. O tři dny později začne nový ročník 2. ligy duelem s Vrchlabím.

Letňany – Příbram 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Branky: 43. Pšenička (Mrňa, Sklenář), 55: Poppel (Sklenář, Mrňa) – 4. Kolda (Pětník), 7. Kolda (Svoboda, Havelka), 36. Svoboda (Havelka, Bednařík). Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Rozhodčí: Flégl.

Letňany: Nečas - Němeček D., Niko, Chalupa, Fiala, Drtina, Hamšík, Gurjevskyj, Ducháč - Uhlík, Sklenář, Mrňa - Poppel, Korčák, Pšenička - Jobánek, Hájek, Poul - Vacín, Mácha, Theimer – Labuzík.

Příbram: Šorf – Krejčí, Saňa, Zdeněk, Jelínek, Patzelt, Rajgl, Havelka, Havlín – Kolda, Svoboda, Pětník, Mařík, Pinkas, Chlouba, Bednařík, Bečvář.