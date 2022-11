Hráči Baníku plnili v domácím prostředí roli favorita. V úvodu ale museli přežít Gengelovo vyloučení, aby následně otevřeli skóre. Kafka pohotově behkhendem dorážel puk do prázdné brány. Klíčové údery ale přišly v rozmezí 25. a 26. minuty. Nejprve zaskočil píseckého Nováka Eret, následně ukázal parádní kousek mezi nohami Procházka. Hosté kontrovali Radošem, který využil důrazu a v přesilovce snížil.

„V první třetině byl zápas vyrovnaný z obou stran. Dali nám jednoho góla. Do druhé jsme měli dobrý vstup, ale bohužel nás uťali dva góly v řadě. Pak si domácí mysleli, že jim to půjde snadno, ale gólem jsme se dostali do hry,“ komentoval autor první trefy na straně Písku.

Soupeří neví koho hlídat, libuje si kanonýr Beňo. Proč smeká před náhradníky?

Když Šinágl vrátil domácímu týmu třígólový náskok, zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto. Nicméně zdání klamalo. Pět minut před koncem spustili Jihočeši stíhací jízdu, díky které se dostali na rozdíl jedné branky. „Bohužel jsme dostali smolný gól na 4:2 a vzápětí ihned gól na 4:3. Vzali si oddechový čas a řekli si, že máme hrát jednoduše,“ konstatoval obránce Příbrami Josef Saňa.

Hosté zkusili dokonce i hru bez brankáře. Příbramští ale vedení uhájili. „Třetí třetina byla herně v naší režii a domácí se klepali o výledek. Škoda, že jsme nedorovnali, protože šance jsme měli,“ pochvaloval si Radoš. „Škoda, že jsme si zápas takhle zkomplikovali a báli se o výsledek. Bohužel jsme za stavu 4:1 nevyužili šance a nenavýšili skóre. Poté jsme dostali dva slepené góly a Písek nás tlačil. Díky Šorfikovi (brankáři Dominiku Šorfovi) jsme urvali výhru,“ komentoval utkání

Příbram – Písek 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Kafka (Saňa, Dragoun), 25. Eret (Káník, Šinágl), 26. Procházka (Urban, Pinkas), 48. Šinágl (Jelínek, Gengel) – 35. Radoš (Koupal, Novák), 56. Prášek (Volf), 58. Volf. Vyloučeni: 5:5. Využití: 0:1. Rozhodčí: Valda – Maňák, Hlinka. Diváci: 420.

Příbram: Šorf – Jelínek, Zdeněk, Zedek, Havlín, Patzelt – V. Matějka, Káník, Dragoun, Kafka, Eret, Pinkas, Furch, Hasman, J. Procházka, Gengel, Šinágl, Urban.

Písek: Novák – F. Novák, Dudáček, Radoš (A), Pavlát, Hanus (A), Turek – Hollar, Koupal, Hracholski, Macháček, Volf, Brož, Matiášek, Cháb, Novotný, Bednařík, Prášek, Pouzar.