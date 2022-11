Jeho spoluhráči si počkali na první vážnější příležitost téměř až do poloviny zápasu, nicméně hned udeřili. Hasman z hranice mezikruží střelou zápěstím překonal Stahla v brance Ústí. Na něj pak navázal trefou v přesilovce Saňa a Příbram dostala utkání pod kontrolu. „Hráli jsme dobrý hokej a podařilo se nám prosadit, takže jsme rádi, že jsme vyhráli a jedeme dál,“ těšilo brankáře Petra Jirouška.

„Zápas rozhodla úspěšnost v zakončení. Bez vstřeleného gólu jsme nemohli pomýšlet na úspěch. Šancí jsme měli také dost, ale neměli jsme dostatečný tlak do branky, navíc jejich brankář plno našich střel viděl,“ mínil trenér Ústí Martin Štěpánek.

Dvaadvacetiletý brankář porazil v souboji ex-kladenských gólmanů na druhé straně o dva roky staršího Davida Stahla. V zápase kryl všechny střely Ústí a připsal si už třetí nulu v sezoně. „Není to jen moje zásluha. Kluci mi hodně pomáhají, bez nich by to nešlo. Nula samozřejmě potěší, nejdůležitější jsou ale vždycky body,“ uvedl gólman Příbrami. Sám pak sledoval jak Pinkas a v závěru Eret jistí výhru domácího celku.

Po pěti zápasech pět inkasovaných gólů. Série Strašecí je u konce

Jiroušek dostává nyní více prostoru v bráně, než tomu bylo loni. Letos nastoupil už do poloviny zápasů a trenérům se odvděčuje kvalitními výkony. Jeho formu potvrzují nejen tři čistá konta, ale že jako jediný brankář v soutěži průměr pod dvě inkasované branky na zápas (1,43). Po zásluze tak vévodí statistikám mezi pod maskou. „Určitě to není jen o mě, je to kolektivní sport a musíme hrát jeden za druhého a jak už jsem říkal, kluci mi hodně pomáhají a občas pomůže i štěstíčko,“ řekl Jiroušek.

V bráně se nyní střídá pravidelně ještě loni s jasnou jedničkou Dominikem Šorfem. Tři z posledních čtyř zápasů ale chytal Jiroušek. „Skvěle se doplňujeme. Máme dobrý vztah a navzájem si vždy vyhovíme. Myslím, že týmově hrajeme dobře, což se pak odráží i na nás. Hodně spolu o všem mluvíme, což je důležité pak se to přenáší do zápasů,“ podotkl Jiroušek. I díky němu, jeho kolegovi v bráně a precizní obraně inkasovala Příbram zatím pouze 27 gólů, jako jediná v soutěži se nachází pod dvěma inkasovanými brankami na zápas.

Příbram – Ústí nad Labem 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Branky a nahrávky: 28. Hasman (Káník, Šinágl), 32. Saňa (Havlín, Urban), 44. Pinkas (Kraus, Procházka), 59. Eret (Urban, Gengel). Rozhodčí: Glanc – Kučera, Thuma. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 462.

Příbram: Jiroušek – Saňa, Zdeněk, Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Patzelt – Matějka, Brzák, Urban, Kraus, Eret, Gengel, Káník, Pinkas, Procházka, Hasman, Šinágl.