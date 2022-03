Příbram vyšla střelecky naprázdno. Kobra vyhrála klíčový zápas

Přidat třetí výhru, bylo by semifinále plně v jejich režii. Po prohře na domácím ledě ale budou muset hokejisté Příbrami tvrdě zabojovat o postup do finále. V sobotním utkání ale stříleli branky jen Pražané a po výsledku 4:0 snížila stav série na 1:2 na zápasy a vrátila se zpátky do hry.

Baník podlehl ve třetím utkání Kobře 0:4. | Foto: Barbora Dejmková

„Kobra do toho zápasu bude muset jít, aby ho vyhrála“, tušil po druhém utkání Daniel Seniov a jeho slova se naplnila. Hosté se ujali vedení díky šikovné teči Václava Zídka. Třiadvacetiletý útočník hostů se později ukázal jako klíčová postava celého utkání. Podílel se totiž na dalších dvou brankách Pražanů ze tří. Snad ještě nějaký gól přidám, usmíval se sváteční střelec Seniov Příbramští přitom měli šance na vyrovnání, ale nedokázali využít dvě nabídnuté přesilové hry a v největší šanci domácích za šedesát minut napálil Miroslav Rohlík pouze připravený beton Matyáše Ondríka. A tak se přihlásil o slovo opět Zídek, který se ve zbylých dvou případech proměnil do role nahrávače. Nejprve nabil Dominiku Novákovi, který střelou z první překonal svého jmenovce v příbramské brance Šorfa. Od té doby Kobra kontrolovala utkání a stačilo ji využít rychlý brejk k tomu, aby navýšila skóre. Ve 49. minutě znovu ujel útočník Pražanů a při akci dvou proti jednomu vybídl ke skórování Maxima Havrdu, které se trefil přesně pod horní tyč. Příbram šla do totálního risku. Pří hře bez brankáře ale inkasovala počtvrté, kdy se trefil Lukáš Tondr. Famózní Šorf vychytal Příbrami v nájezdech druhý bod v sérii “Řekli jsme si před zápasem, že pokud budeme hrát disciplinovaně, tak můžeme vyhrát, a to se podařilo. Bylo důležité, že jsme dali jako první gól. Dávali jsme si pozor, abychom hráli disciplinovaně a celý tým zafungoval zodpovědně. Obrovsky nás podržel gólman,“ komentoval utkání trenér Kobry Miloslav Šeba. Série se nyní stěhuje do Prahy za stavu 2:1 pro Baník. Čtvrtý duel je naplánován na pondělí od 18 hodin. Příbram – Kobra 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 5. Zídek (Janda, Novák), 27. Novák (Zídek), 49. Havrda (Zídek), 59. Tondr (Bříška, Šťastný). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Rozhodčí: Květoň – Rubáš, Tvrdík. Diváci: 627. Stav série: 1:2. Příbram: Šorf – Havlín, Hlaváček, Saňa, Malý, Vinš, Jelínek, Zdeněk – Furch, Svoboda, Rohlík, Chlouba, Seniov, Josefus, Pinkas, Kraus, Gengel, Káník. Kobra Praha: Ondrík – Ženíšek, Šteiner, Svach, Zmeškal, Holý, Janda, Cichoň – Čech, Havrda, Tondr, Bříška, Zídek, Novák, Šťastný, Petrák, Hlinka, Janča, Hrubý.