Hokejisté Příbrami vlétli do série přípravných zápasů před sezonou jako uragán. Hosté z Písku se nestačili divit a po první třetině prohrávali 0:5. Domácí pak pod premiérovou taktovkou hlavního kouče Radka Bělohlava zvolnili a vyhráli nakonec 7:1. V brance se poprvé představil izraelský gólman Nir Tichon, který přišel o čisté konto šest minut před závěrečnou sirénou.

Zatímco v první třetině Příbramští na soupeře vlétli a ovládli led, tak ve zbylých dvou dějstvích už gólově spíše mlčeli a šetřili se. Písek se v úvodní dvacetiminutovce marně snažil dostat do útočného pásma. Gólmanský novic v brance Tichon byl takřka bez práce.

„Hráči hráli fakt skvělý zápas, hlavně v první třetině. Když se hraje za dobrým, tak i tak musím být pořád nachystaný. Paradoxně pro mě bylo těžší zůstat v koncentraci, než kdybych byl pořád v zápřahu. To je ale příjemný problém,“ konstatoval izraelský gólman ve službách Příbrami.

Domácí, kteří nastoupili v téměř nejsilnějším složení, přejeli Písek od první minuty. Uběhlo 46 vteřin, tak nová posila v týmu, Pětník, otevřela skóre. Na něj pak navázali ještě obránce Patzelt a známí tahouni z minulosti – po dvou trefách zaznamenali elitní střelec Kafka a kapitán Josefus. Ten druhou branku přidal až v prostředním dějství.

Právě po změně stran bylo na Příbrami vidět, že polevila. Písek byl častěji na kotouči, avšak stále bezzubý. Až v závěrečném dějství se několikrát dostal před branku, nicméně se skrumáži před ní si Tichon poradil. Překonal ho až v 54. minutě Hollar forhendovou střelou v úniku.

V poslední minutě ještě vrátil domácím náskok o šest gólů Hasman, který zakončil pěknou akci. Baník v úvodním přípravném zápase zvítězil hladce 7:1. „Za mě skvělý zápas. Hráči hráli přede mnou fakt výborně a já měl jednoduchou práci,“ pochvaloval si Tichon.

„Pro mě to byla první těžká premiéra na lavičce dospělých. Nepředstavoval jsem si, že tady dostaneme sedm gólů. Nechytili jsme začátek. Kluci si mysleli , že to půjde samo, bez bruslení to ale nejde. Víme, že Příbram má zkušený tým. Už několik let má kostru a jen ho doplňují nějakými hráči. První přípravné utkání nám ukázalo, na čem pracovat,“ mínil trenér písku Jan Trummer.

Příbram – Písek 7:1 (5:0, 1:0, 1:1)

Branky: 1. Pětník (Vinš, Kafka), 8. Patzelt (Kolda, Havlín), 10. Kafka (Pětník, Zdeněk), 17. Kafka (Furch, Jelínek), 20. Josefus (Hasman), 29. Josefus (Chlouba, Havelka), 56. Hasman (Mařík, Havlín). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0.