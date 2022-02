Podruhé v sezoně se podařilo Příbrami na Kobře otočit nepříznivý vývoj utkání, když v polovině zápasu ztrácela na soupeře dvoubrankové manko. Pak ale zavelel k obratu kapitán Petr Josefus, který měl prsty v obou trefách hostů a do přestávky před závěrečným dějstvím se tak šlo za vyrovnaného stavu.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, jenže pak jsme vypnuli a Kobra otočila. Hra se potom i díky přesilovkám vyrovnala a rozhodli jsme,“ komentoval utkání generální manažer Příbrami Miroslav Bláha. Hosté dokonali obrat v poslední dvacetiminutovce dvěma rychlými góly během necelé minuty. Vůbec prvním gólem v sezoně rozhodl utkání obránce Marcel Hlaváček, který zařídil baníku vedení tvrdou ranou od modré čáry po přihrávce Jana Tlačila. Hned z dalšího útoku přidal pojistku Josefus a definitivně zkrotil Kobru.

„Bylo to utkání, které jsme chtěli vyhrát už z psychologického hlediska,“ konstatoval trenér domácích Miloslav Šeba, který litoval za stavu 3:1 pro Kobru nedisciplinovanost jeho svěřenců. „Byli jsme moc vylučovaní. Proti Příbrami, která měla vyloučené tak dva hráče, jsme jich měli nějakých sedm. To je hrozně moc a zbytečně ztrácíme sílu v oslabeních,“ postěžoval si hlavní kouč Pražanů.

Zkraje třetí třetiny nastal přitom jeden z klíčových momentů utkání. Po hákování Rohlíka a Havlínově vyhození puku dostali domácí možnost hrát téměř minut a půl pět proti třem. Jenomže ostrouhali, hosté přečkali krizový moment a následně už začali kontrolovat utkání. Šeba vyjmenoval hned několik věcí, které musí jeho tým do vyřazovací fáze zlepšit – přesilovku, disciplinu, četnost střelby proti soupeři a důraz. „Někteří hráči se to snaží hrát moc do prázdné brány a tudy cesta nevede,“ hlesl trenér Kobry. Podle něj tak budou muset v útocích některé věci předělat.

Příbram naopak odjížděla z Prahy nejen s vědomím, že bude začínat semifinálovou sérii s Kobrou na vlastním ledě, ale také, že dokázala svého soupeře v šesti duelech čtyřikrát porazit. „V play-off to bude hodně vyrovnaná série, hrát tu je pro nás strašně těžké. Bude to pěkný hokej," tušil po výhře Bláha. Ačkoliv z tábora Baníku se ozývaly hlasy, že se Středočechům na branickém ledu nehraje moc dobře kvůli užším rozměrům, tak tam dokázali vyhrát dvě ze tří utkání a v obou případech otočit nepříznivý vývoj duelu v druhé polovině utkání.

Kobra Praha – Příbram 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Petrák (Hlinka, Svach), 10. Hlinka (Šteiner, Bříška), 25. Zídek (Novák, Havrda) – 3. Malý (Chlouba, Rohlík), 31. Josefus (Rohlík, Hlaváček), 39. Gengel (Josefus, Malý), 50. Hlaváček (Tlačil, Jelínek), 51. Josefus (Gengel, Malý). Rozhodčí: Šmika – Schopf, Thuma. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 173. .

HC Kobra Praha: Sochůrek – Svach, Šteiner, Duda, Ženíšek, Holý, Janda – Bříška, Havrda, Čech, Hedlák, Tondr, Zídek, Novák, Šťastný, Petrák, Hlinka.

HC Baník Příbram: Jiroušek – Havlín, Hlaváček, Jelínek, Malý, Vinš, Kutlák, Zdeněk – Josefus, Furch, Chlouba, Seniov, Gengel, Rohlík, Pinkas, Tlačil, Panna, Kraus.