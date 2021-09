V sobotu vás čekají Klatovy, se kterými jste v přípravě u nich prohráli, doma ale zase vyhráli. Co od toho zápasu čekáte? Klatovy mají podobný tým, jako máme my. Mladí, ambiciózní hráči, kteří hodně bruslí. Jedná se o rezervu Plzně. Chceme hrát s nimi hezký hokej. Těšíme se na ně. S nimi se hraje hokej a nikoli vyhazování puků. Jak jsem řekl, máme tady školu hokeje a chceme takové zápasy hrát.

Skupina, ve které se Příbram nachází, je hodně silná a spousta týmů má vysoké ambice. Je to pro vás dobře, nebo špatně? To je jedině dobře, že budeme hrát se silnými týmy. Vždy nás rozhodí, když narazíme na soupeře, který pouze vyhazuje puky. Chceme hrát kvalitní zápasy, které budou těžké a donutí nás pracovat na sto procent.

S jakými ambicemi jdete do nadcházející sezony? Chceme hrát atraktivní hokej, který se bude líbit lidem. Aby ti, kteří tady jsou, se naučili svému řemeslu. Bereme tuhle práci jako každou jinou. Tady se učíme hokej. Snažíme se, aby hráči, kteří absolvují náš tréninkový program, měli stabilní základy moderního ledního hokeje.

Na druhou stranu Petr Josefus po posledním domácím přípravném zápase prohlásil, že tady z toho chcete udělat neporazitelnou tvrz… Musíme být schopni vyhrávat i zápasy venku. Nejde o to, že budeme doma vyhrávat a ven pojedeme utkání odevzdat. To vůbec neexistuje. Chceme, aby tým měl svou tvář, a abychom byli soupeřem, který vyvolává respekt, ať přijede kamkoliv.

Zatímco doma jste byli stoprocentní, tak venku jste prohrávali. Co vám ukázaly přípravné zápasy? Vůbec bych je nedělil na domácí a venkovní. Chceme, aby náš tým hrál rychlý, bruslivý hokej, založený na kombinaci. Tým je hodně mladý a v přípravných zápasech se nám ukázalo, že některé věci dokážeme udělat fakt hezky, ale pořád nejsou podložené silovým hokejem, který v současnosti asi dominuje.

Nacházíte se na startu ligové soutěže. Příprava je u konce. Jak jste s ní spokojen? Příprava byla komplikovaná, protože mnoho hráčů nám dojíždí. Situace okolo toho z Prahy do Příbrami je složitá, protože naši silničáři pořád kopou (směje se). Snažíme se sejít včas.

