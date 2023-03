Play-off začalo. Hokejisté Příbrami do něj ale vstoupili porážkou 2:5. Na vině je především prohraná první třetina, kterou bral Tábor poměrem 3:0, hosté už pak stěží dotahovali náskok soupeře. Série se nyní přesouvá na jejich led, kdy budou chtít vyrovnat stav zápasů na 1:1.

Příbram prohrála první zápas play off na ledě Tábor | Foto: Tomáš Danko, HC Tábor

Příbram měla k dispozici hned zkraje zápasu k dispozici přesilovku, avšak jí nevyužila a domácí hned vzápětí otevřeli skóre. Navíc hned z další útočné akci navýšil jejich vedení Matúšík a z hosty bylo zle. Ještě hůř pak v závěru první třetiny kdy Prášek překonal Jirouška v zápase potřetí a tím ho vyhnal z branky. Jeho místo pak zaujal Šorf.

„První třetina rozhodla. Začátek si myslím nebyl úplně špatný, ale výsledek mluví za vše, což bude také jedna z rozhodujících věcí téhle série. Oba týmy mají zkušené a kvalitní hráče na to, aby udržely vedení a zápas dotáhly do vítězného konce,“ mínil příbramský obránce Josef Saňa.

Sedmadvacetiletý bek využil v polovině zápasu střelou od modré přesilovku a dostal Příbram zpět do zápasu. Jenomže domácí si připravili hned dvojnásobnou odpověď a do přestávky šli s luxusním vedením 5:1. „Po kontaktním gólu jsme získali impuls, který jsme potřebovali a měli jsme další šance. Škoda, že se nám nepodařilo využít i pokračující přesilovku, kdy Joska (Petr Josefus) střílel a nechybělo moc, aby to tam padlo. Pak nám Tábor dal dva rychlé góly, což náš trošku zase posadilo na zem,“ litoval Saňa.

Příbramští sice ještě snížili zásluhou Pinkase, který využil v přesilovce rychlý brejk hostů, další gól už ale nepřidali. Přitom dostali parádní příležitost v podobě trestného střílení, Gengela ale lapačkou vychytal Gába, čím odmítl potenciální drama. „Tady byla další velká šance. Každopádně Tábor sehrál utkání skvěle takticky a vyhrál,“ uznal obránce hostů.

Tábor se tak ujal vedení v sérii, která se nyní stěhuje do Příbrami. Už v pondělí večer budou moct Středočeši na vlastním ledě srovnat krok. „Je důležité se poučit z chyb a snažit se využít domácího prostředí, kde nás budou podporovat naši fanoušci,“ burcoval Saňa. Úvodní buly je naplánováno na 18:30.

Tábor – Příbram 5:2 (3:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Šulek, 7. Matušík (Plášil), 17. Prášek, 38. Dančišin (Plášil, Šulek), 39. Milfait (Bahenský, Severa) – 31. Saňa (Josefus, Gengel), 47. Pinkas (Bečvář, Saňa). Vyloučení: 7:6. Využití: 1:2. Rozhodčí: Čáp, Červenka – Gregar, Teršíp. Diváci: 2 536.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž, Čančura - Seidl, Matušík, Šulek - Bahenský, Milfait, Severa - Kohút, Vlček, Hajič - Prášek, Dančišin, Duchan - Bárta.

Příbram: Jiroušek (17. Šorf) - Havlín, Saňa, Zdeněk, Grubner, Vinš, Zedek, Patzelt - Furch, Dragoun, Bečvář, Káník, Gengel, Eret, Hasman, Josefus, Bečvář, Pinkas, Bednařík, Šinágl.