V Příbrami se přitom sešly dva týmy, které z elitní osmičky v poslední době nejhorší formu. Most za posledních deset utkání získal pět bodů, domácí jen o dva víc. Vstup do začátku měl ale Baník perfektní. Už ve třetí minutě otevřel skóre Hasman a na konci šestnácté minuty vedli Středočeši 3:0. „Už po zápase s Letňany jsme si s kluky i trenéry v šatně sedli a vyříkali si potřebné věci. Snad vše nyní bude fungovat nadále a bude se pravidelně vítězit,“ uvedl autor třetí branky Lukáš Bednařík, který posílil tým v závěru základní části, když opustil P ísek.

Po změně stran ale přišla komplikace. Ačkoliv si Příbram vytvořila šancí dostatek, tak se trefovali pouze hosté a minutu před odchodem do šaten se rozdíl mezi oběma týmy ztenčil na minimální rozdíl. „Bohužel jsme chtěli dát jen krásné kombinační góly do prázdné brány a netlačili jsme se do jakékoli střelecké situace. Soupeř se poté prosadil z protiútoku a najednou se začalo štěstí přiklánět na jeho stranu,“ přiblížil 25letý útočník, který za osm zápasů v zelenobílém dresu stihl nasbírat už čtyř body za dvě branky i asistence.

Riziko kompletní ztráty vedení Příbram probudilo a domácí dokázali Mostu znovu odskočit. Důležitou roli hráli přesilovky. Zatímco domácí v nich udeřili dvakrát, tak hosté ani jednou, navíc inkasovali zřejmě rozhodující branku při vlastní početní výhodě, kdy se prosadil Eret. „Naštěstí tým ukázal velkou sílu, dotáhli jsme utkání do vítězného konce a můžeme se těšit ze tří bodů do tabulky,“ ulevil si Bednařík.

Příbram tak zastavila propad, kdy ztratila bodový polštář na druhém místě a zmírnila dopad na páté pozici. Podle čerstvé posily z Písku bylo jedním z důvodů, že se tým nesešel v plné sestavě. Nyní tak přišla brzda a možný návrat zpět do elitní čtveřice. „Tabulka je strašně vyrovnaná. Věřím, že ještě dokážeme uhrát třetí příčku, což by za mě měl být cíl nadstavby, abychom začínali play off doma a šli na někoho přijatelnějšího než Tábor, Chomutov nebo Ústí,“ mínil Bednařík.

Jemu samotnému se po změně dresu hraje v Příbrami skvěle, akorát ke spokojenosti se svými výkony má ještě daleko. Nicméně sám přiznal, že s každým zápasem se cítí čím dál tím víc lépe. „Tým má velkou kvalitu, je radost hrát s hráči jako Petr Kafka nebo Petr Eret. Navíc musím říct, že v šatně sedí opravdu skvělá parta kluků, což je důležitý aspekt pro úspěch v play off,“ prohlasila lednová akvizice z Písku, která by nerada sbírala víc proher, jako tomu bylo právě u řeky Otavy. „Člověk samozřejmě vždy dělá sport kvůli tomu, že chce vyhrávat takže je to pro mě konečně tou správnou náplní, než jít od porážky k porážce jako tomu bylo například v loňském roce,“ završil Bednařík.

Příbram – Most 6:3 (3:0, 0:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Hasman (Zdeněk, Eret), 13. Pinkas (Saňa, Patzelt), 16. Bednařík (Josefus, Hasman), 45. Josefus (Kafka, Havlín), 56. Eret (Bednařík, Zdeněk), 58. Kafka (Grubner, Josefus) – 29. Kýhos (Kroupa, Nedrda), 40. Hoffmann (Drašar), 46. Smolka (Řehoř, Střibrný). Vyloučení: 5:2. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hacaperka — Kurtin, Beneš. Diváci: 320.

Příbram: P. Jiroušek (D. Šorf) — F. Patzelt, D. Zdeněk, J. Saňa, J. Grubner, J. Zedek, R. Jelínek, O. Havlín — T. Pinkas, J. Hasman, P. Eret, P. Josefus, T. Furch, L. Bednařík, P. Kafka, M. Dragoun.

Most: D. Čermák — J. Kroupa, J. Hoffmann, Š. Urbánek, D. Šoustek, A. Havlůj, R. Fučík, V. Nedrda — P. Smolka, M. Böhm, V. Kýhos, J. Střibrný, I. Řehoř, D. Drašar.

