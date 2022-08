Utkání dlouho vypadalo, že se bude jednat o souboj gólmanů. Jak Šorf, tak Sochůrek odmítali inkasovat. Jako první ale lovil puk z branky brankář Kobry v polovině zápasu. Chybu v rozehrávce hostů potrestal Káník a poslal Příbram do vedení. Ještě do přestávky stihl navýšit vedení Hasman, kterému se podařilo skórovat už i na lede Pražanů. Ukazuje tak, že v sezoně bude velkou posilou Baníku.

Po příchodu ze šaten se trefila i další, a zřejmě největší, posila Příbrami. Kafkovi, který dlouhá léta hrával za Spartu, Kladno či Slavii, kde v minulé sezoně dělal kapitána, stačilo pár sekund. Hosté korigovali přibližně deset minut před koncem. O jejich jediný zásah v zápase se postaral Petrák. Domácí ale odmítli připustit drama a pohlídali si i druhý přípravný test.

„Po první třetině to bylo 0:0 a vypadalo to nadějně. Příbram už hrála v plné sestavě a my ještě nějaké hráče zkoušíme. Bohužel ve druhé třetině jsme udělali chybu a dostali jsme gól. Celkově pro nás druhá třetina nedopadla vůbec dobře. Až třetí třetina skončila z našeho pohledu alespoň 1:1 a bylo to lepší. I když i tam jsme udělali spoustu hrubých chyb. A to jak v rozehrávce, tak v obraně,“ komentoval utkání trenér Pražanů.

