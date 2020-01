Přímá bitva o druhé místo v tabulce druhé hokejové ligy skončila pro tým Příbrami velkým zklamáním, když po velkém boji podlehl v Táboře 3:4.

Ze zápasu HC Tábor - HC Příbram | Foto: Deník / Redakce

Hostujícímu celku nebylo nic platné ani to, že se v průběhu prostřední části dostal dvakrát v zápase do těsného vedení. Domácí totiž vždy rychle přispěchali s odpovědí. V polovině zápasu na Josefusovu dorážku Pannovy střely zareagoval tvrdou ranou z mezikruží Radoš. A poté, co po přihrávce Gengela zametl puk do prázdné branky Šinágl, zase mířil přesně k tyči Čechovy branky Trummer.