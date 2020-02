Zásluhu na tom má především dvojice útočníků Daniel Kolouch a Jan Tlačil mladší, která si rovnoměrně rozdělila střelecké zásahy. Trenér Jan Tlačil starší ale vyzdvihl práci celého týmu. „Všichni hráči podali poctivý, zodpovědný výkon a přesně plnili naše taktické pokyny,“ chválil.

Hru hostujícího celku sportovně ocenil i domácí trenér Petr Martínek. „Příbram byla od začátku lepší. My jsme do utkání vstoupili trošku bojácně. Hned na začátku jsme udělali fatální chybu, kterou soupeř potrestal. A my jsme se do zápasu nemohli dostat. Soupeř byl výborný. Jednak dopředu, jednak v defenzivě.“

Kolín během utkání jen stěží hledal cestu k příbramské svatyni. Je pravda, že na první brejkovou trefu Koloucha ještě zareagoval, když Malý trefil z osy k tyčce a nedal brankáři Čechovi šanci, jenže na tu z poloviny utkání už ne. „Hledali jsme cestu, jak se tam dostat, ale bohužel jsme ji nenašli. Když jsme pár šancí měli, neproměnili jsme je,“ smutnil Martínek.

„Od druhé třetiny jsme soupeře přehrávali. Byli jsme mnohem kreativnější, škoda jen, že jsme nevyužili některou z našich velkých možností a nerozhodli jsme zápas dříve,“ poznamenal Jan Tlačil starší, přestože i jeho tým musela ve zbytku zápasu dvakrát po ojedinělých výpadech domácích zachránit tyč.

Klid dal nakonec Příbrami až v závěru Jan Tlačil mladší. Ten nejprve necelé tři minuty před koncem přidal třetí gól a následně skóre upravil ještě při pokusu Kolína o power-play.

Příbram je tedy aktuálně na čele druhé ligy – střed o bod před Kolín. Kozlové mají ale jeden zápas k dobru.

HC Kolín – HC Příbram 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Branky a nahrávky: 18. Malý (Jankovský) – 4. Kolouch (Brzák, Panna), 31. Kolouch (Brzák), 58. Tlačil (Hlaváček), 59. Tlačil (Kutlák). Rozhodčí: Vokřál – Marek, Ovsík. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 889.

HC Kolín: Sejpal – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Dotter, Barták, Havelka – Jankovský, Šafránek, Malý – Procházka, Semirád, Stehlík – Zumr, Martínek, Němec – Kozák, Mežnar, Kysela.

HC Příbram: Čech – Straka, Hlaváček, Sanňa, Mašek, Grubner, Rittig, Havlín, Kolouch, Brzák, Šinágl, Josefus, Rohlík, Tlačil, Čurda, Chlouba, Sirotek, Panna, Gengel, Káník.