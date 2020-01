Příbramští přitom rozehráli zápas velmi dobře. Hned v osmé minutě nahodil Jan Rejzek od pravého mantinelu kotouč na domácího brankáře Exnera, který takovou střelu nečekal, propustil puk za svá záda a Příbram tak vyhrála první třetinu 0:1.

Do druhé části ale vstoupili lépe domácí. Ve 24. minutě srovnal v posledních zápasech velmi produktivní Jiří Brandejský, který se nejlépe zorientoval v brankovišti, střelou mezi betony překonal příbramského Kodada a vyrovnal.

V rozmezí 40 vteřin okolo 33. minuty pak dokázala kralupská družina stav úplně otočit. Nejprve Robin Student samostatnou individuální akcí nabral rychlost po levém křídle a zakončením v podobě přehození brankáře Kodada poslal domácí do jednobrankového náskoku.

Takřka po rozehrávce ujel po pravém křídle Roubal, který hledal na středu úplně volného Hampla, jeho zakončení Kodad vyrazil pouze k osamocenému Jakubu Verbíkovi, a ten poslal kotouč do hostující svatyně – 3:1. Příbramští se ale ve 36. minutě dokázali dostat zpět do kontaktu, když využili svoji přesilovou hru brankou Ondřeje Máchy, který dorážel střelu Toboliče.

Plnohodnotně se pak vrátili do hry v úvodu závěrečné periody. Domácí nedokázali zpoza Exnerovy branky vyhodit zdánlivě jednoduchý kotouč, ten se nakonec dostal do oblasti před domácí brankoviště, kde byli hosté důraznější a Pejsar dostal puk do sítě – 3:3.

Už to vypadalo, že by vyrovnané utkání mohlo dospět do prodloužení, to ale osmi minut před koncem odmítl opět Student, který svým důrazem v brankovišti využil v přesilové hře Řehákovu přihrávku a dostal kotouč do sítě Příbrami počtvrté.

O chvíli později navíc dostal přihrávku na modré Kaprál, protáhl se kolem hostujících obránců a bekhendovým zakončením překonal Kodada popáté. V 60. minutě ještě svoji druhou trefou v utkání zvýšil do prázdné branky opět Jakub Verbík, ale poslední slovo měla nakonec Příbram. Druhá trefa Ondřeje Máchy v závěrečných vteřinách střetnutí však znamenala pouze korekci skóre na konečných 6:4.

„Kluky musím za jejich výkon pochválit. Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme odehráli dobrý zápas, který byl herně vyrovnaný. Bohužel ale rozhodla lepší produktivita Kralup,“ prohlásil vedoucí příbramského mužstva Karel Tecl.

Výkon hostujících hokejistů ocenil i domácí trenér Dušan Sikela. „Jak jsme si asi všichni představovali, soupeř nebyl špatný. Nebylo to vůbec jednoduché. Navíc utkání nebylo z naší strany příliš kvalitní. Třítýdenní pauza, které jsem se obával, byla opravdu znát. Naštěstí jsme se po první třetině dali dohromady a výkon se zlepšil, ale celkově jsme se z toho už nedostali. V jiných zápasech jsme to zvládali dotáhnout od druhé třetiny až do konce. Tentokrát jsme se celý zápas protrápili k vítězství,“ konstatoval.

HK Kralupy n. Vltavou – HC Příbram B 6:4 (0:1, 3:1, 3:2).

Branky a nahrávky: 24. Brandejský (Hampl, Roubal), 32. Student, 33. Verbík J. (Hampl, Brandejský), 52. Student (Řehák, Kaprál), 55. Kaprál (David, Verbík R.), 60. Verbík J. – 8. Rejzek, 36. Mácha (Tobolič, Dolejš), 42. Pejsar (Hrala, Šmějkal), 60. Mácha. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Rozhodčí: Hrčka — Frühauf, Havel.

HC Příbram B: Kodad – Pokorný, Rittig, Tobolič, Dolejš, Matouš, Šmejkal, Beneš, Kadič, Svoboda, Pavel, Furch, Mácha, Hrala, Rejzek, Pejsar.