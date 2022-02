Nedaleko centra Říčan se už od roku 1982 nacházelo otevřené kluziště. To však bylo v roce 2006 kvůli špatnému technickému stavu zavřeno. Věci se daly do pohybu až o téměř deset let později. „Asi rok a půl jsem vedl papírovou válku. Samotná demolice a stavba pak už trvala jen asi osm měsíců,“ vysvětluje bývalý brankář Martin Altrichter, který s myšlenkou nového stadionu přišel a dodnes se o sportoviště stará.

Po vybudování arény založil v Říčanech i nový mládežnický hokejový klub, který ledové plochy primárně využívá. „Chtěl jsem něco udělat s českým hokejem, který skomírá. Momentálně máme v každé kategorii dva až tři hráče, kteří hokej jednou budou hrát,“ popisuje Altrichter, který má na stadionu aktuálně osm mládežnických celků i krasobruslařský oddíl.

Jinak využívají služby stadionu školy, školky, hobby týmy a veřejnost. K dispozici mají klasickou hokejovou plochu i menší přezdívanou „říčanská nudle“. Obě kluziště se nacházejí ve stejné hale jen několik metrů od sebe a menší je vybavena moderním kamerovým systémem, který pomáhá při tréninku gólmanů i při nácviku střelby. „Hráči můžou trénovat a potom se hned jet podívat na obrazovku, kde vidí smyčku s videem,“ vysvětluje Altrichter.

Oproti ostatním moderním arénám se jedná o skutečně zimní stadion, na kterém si návštěvníci užijí pořádnou zimu. Stadion ale nemá pro diváky žádnou tribunu, a tak se na něj vejdou jen dvě stovky přihlížejících na stání. O chlazení se v hale stará moderní systém nepřímého chlazení pomocí glykolu. „Úspornější stadion asi nenajdete,“ pochvaluje si majitel stadionu.

O údržbu ledových ploch se stará jedna rolba a voda z ledové jámy je následně opět využívána na další úpravu kluziště. Kvůli další úspoře přemýšlí Altrichter i o fotovoltaice na střechu, která by mohla sportovišti pomoci s rostoucími cenami energií.

Kromě peněz z pronájmů ledů jdou na provoz také příjmy z pronájmu dalších prostor. Přímo na stadionu funguje restaurace, obchod s hokejovým zbožím i fitness centrum, ze kterého je výhled přímo na kluziště. Samotní hráči pak můžou využívat ještě vlastní tělocvičnu, která slouží k rozcvičování a provádění kompenzačních cvičení.

Kromě domácích týmů využívají zimák i hokejisté na pravidelných letních kempech, případně různé reprezentační výběry. „Připravovala se tu například reprezentace žen,“ doplňuje Altrichter, který by chtěl v areálu do budoucna vybudovat ještě hotel a další šatny. „Celé jsem si to vymyslel a naprojektoval sám. Kdybych dal na architekty, tak by to nebylo funkční. Jde mi o maximální využití prostoru,“ vysvětluje.

Na stadion za pět let jeho fungování zavítala už řada zajímavých osobností. Hokej si sem pro zábavu chodí zahrát fotbalové hvězdy jako Vladimír Šmicer, Karel Poborský, Ivan Hašek, Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš nebo Jan Koller. Točila se tu navíc taky epizoda seriálu Polda i další reklamy a filmy.

Na fasádě arény najdete dosud název Merkur Ice Arena, kvůli změně partnera se ale chystá přejmenovávání. Nově stadion ponese název Com-Sys Ice Arena. Co se týče dalšího rozšiřování působení místního týmu, Altrichter zatím nic neplánuje. „Snažíme se navázat spolupráci s některými extraligovými týmy. Mohli bychom jim pak do některých kategorií dodávat hráče,“ popisuje šéf klubu.

Mladí hokejisté tu každopádně mají pro rozvoj skvělé zázemí. Altrichter, který si během kariéry zachytal za Slavii, Plzeň nebo Chomutov, vycházel ze svých zkušeností a vytvořil dobře fungující sportoviště. „Byl jsem na to připravený, ale nebyl jsem připravený na lidi. Například ledaře jsme hledali opravdu dlouho. Když jsme začínali, tak jsem tady s manželkou trávil třeba i dvacet hodin denně. Teď už je to zaběhlé a jede to,“ zakončuje Altrichter.