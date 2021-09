Domácím také pomohla vyloučení hostů, kteří jim nabídli hned sedm přesilovek. Příbram proměnila hned tři a výrazně si tím pomohla k vyššímu vítězství. Přitom početní výhody byly herním prvkem, jež ji v přípravě dělal problémy. „Soustředili jsme se na ně hodně, protože jsme jich měli poměrně dost, ať už v Písku nebo teď. Byly dva tréninky, které jsme věnovali čistě jim. Hrálo se ve stejném složení ve dvou lajnách. Sedlo si to a jenom dobře,“ řekl Káník.

Příbram měla v Písku problémy v obraně, na kterou se do víkendu hodně zaměřila a podařilo se. „Stoprocentně jsme byli trpělivější v defenzivní části hry. Bránili jsme líp, vraceli jsme se a nedělali jsme takové chyby jako ve středu. Zároveň jsme proměňovali většinu šancí, které jsme měli, alespoň ty tutové,“ všiml si Káník. Řisuty sice otočily na chvíli vývoj zápasu na druhou stranu, ale pouze na dvě minuty v prostřední periodě.

„Věděli jsme, že musíme být trpěliví, hlavně odzadu. Díky bohu přišly góly. Jsme rádi, že jsme jich dali tolik, protože jsme to fakt potřebovali. Určitě bych duel hodnotil pozitivně,“ ulevil si Jakub Káník, který celé střetnutí odstartoval trefou zkraje druhé třetiny a v závěrečném dějství poté přidal ještě asistenci. Domácí se vydařila zejména pasáž mezi 43. a 48. minutou, kdy za Stahlova záda poslali čtyři puky a mohli se uklidnit. Další zásah přidal poté ještě z přesilovky Jelínek.

