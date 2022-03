Váš gól byl ale hodně důležitý, protože jste okamžitě srovnali na 2:2.

Určitě byl důležitý, protože jsme chvilku před ním inkasovali. Hned jsme si řekli, že jdeme na led a musíme utkání zvrátit na naší stranu. Povedlo se.

Podruhé jste doma inkasovali při vlastní přesilovce. Proč vám tak unikají soupeři?

Těžká otázka (směje se). Asi z přemíry snahy. Nevím.

Na první zápas série se odehrálo, až na závěr, relativně klidné utkání. Čekali jste, že bude mít takový průběh?

Nečekal. Naopak jsem myslel, že s Kobrou bude zápas vyhrocený už od začátku. Je pravda, že první dvě třetiny byly v pohodě, když ale ke konci věděli, že tahají za kratší konec, tak nás snažili vykolejit a připravit si nás na další zápas.

V závěru utkání jste byl zapojen i do potyčky. Jak jste se v ní ocitl?

Šel jsem do brány, pak se stalo to, co jsme všichni viděli a následně jsme se jenom bránil, protože tam na mě čtyři hráči naskákali. Naštěstí kluci hned přijeli, roztrhli nás a neobdržel jsem žádné rány.

Rozhodčími jste byl určen vy jako původní agresor. Překvapil vás jejich výrok?

Po pravdě jsem čekal, že dostanu pouze dvě minuty. Další dvě navíc mi přišly přísné, ale co se dá dělat.

Výborný vstup do play-off. Příbram na úvod přetlačila Kobru

Vyjma šarvátek v závěru jste ale pouze jednou hráli oslabení. Je to klíč k zisku série?

Rozhodně. Musíme být co nejméně vylučovaní, protože Kobra má velmi dobré přesilovky, což jsme si i před sérií řekli, že se pokusíme co nejméně faulovat a nedat ji příležitost dostat se do početní výhody.

S Kobrou se hodně znáte. Odehráli jste už devátý zápas v sezoně. Můžete se něčím překvapit v sérii?

To nevím. Je pravda, že jsme spolu hráli i před sezonou. Je to těžké s ní hrát. Ona hraje pořád stejně její agresivní hokej a má dobrou, velmi kvalitní lajnu, na kterou si musíme dát pozor.

Elitní formaci Kobry vede Kamil Bříška, který boduje téměř v každém zápase. Jak je těžké ho ubránit?

Je šikovný. Umí si poradit v dané situaci a vstřelit gól. Když mu budeme hrát do těla, zápas mu znepříjemníme, tak je pak otrávený a utkání ho nebudou bavit.

Je jasné, že jste se připravovali na Kobru jako na celý tým, ale věnovali jste nějaký čas i speciálně jemu?

Tak určitě. Říkali jsme si, že si na něj musíme dávat větší pozor, ale nějakou speciální taktiku na něj nemáme.

Ve čtvrtek hrajete druhý zápas na Kobře. Její led vám nevyhovuje jenom kvůli rozměrům?

Je tam menší hřiště, na kterém umí hrát. Úplně jiný zápas se odehraje v Příbrami a pak v Praze.

Na druhou stranu v základní části jste tam dvakrát vyhráli. Proč se vám tam hraje špatně, když jste dva zápasy dokázali otočit?

To je pravda. Nevím a nedokážu na to odpovědět. Pro mě osobně je Kobra nejnepříjemnější soupeř, když hrajeme venku.

Co čekáte od čtvrtečního duelu?

Musíme vyhrát. Jít do zápasu opět na sto procent. Určitě už se tvoří nějaké dvojičky. Je to play-off, je to o vůli.

Bude i více strkanic než tomu bylo v prvním utkání?

Myslím si, že určitě.