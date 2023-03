Desetidenní přestávka mezi základní částí a play-off končí. Už v sobotu večer vypukne další válka rivalů ve vyřazovacích bojích. Baník stejně jako loni vyrukuje proti Táboru. Opět se začíná na ledě soupeře. „Bude to vypjatá série, kde budou rozhodovat detaily, jak už to v play-off bývá. Každý z nás musí hrát maximálně zodpovědné a obětavé abychom uspěli,“ tuší brankář, který do Příbrami zavítal právě z týmu soupeře.

Favoritem je rozhodně Tábor, který ovládl tři zápasy ze čtyř, ačkoliv dvě střetnutí se rozhodla až v prodloužení, Jihočeši se však snaží před vypuknutím série nálepky zbavit. „Máme před Příbramí velkou pokoru a rozhodně bych neřekl, že jdeme do té série v roli nějakého favorita. Všechny sezonní zápasy s ní byly hodně vyrovnané a víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř má důrazný tým a velmi zkušené hráče, kteří jsou ohraní vyššími soutěžemi, anebo dlouhodobě působili ve druhé lize,“ podotýká pro klubový web trenér a současně manažer jihočeského celku Aleš Krátoška.

V Příbrami doufají, že série hraná na čtyři vítězné zápasy, bude mnohem delší než loni na podzim. Otázkou je, jak je na tom aktuálně po zdravotní stránce. Trápí ji totiž zejména marodka obránců. „V první řadě bude rozhodovat zdravotní stav hráčů. Ať už u nás, nebo u nich. Ti, co půjdou do zápasů zranění či nemocní, nebo vůbec, tak to může hodně ovlivnit sérii. Každopádně určitě také nasazení a týmový duch,“ říká Šorf.

Oba týmy mají aktuálně na soupiskách členy, které loni působili na druhé straně. V případě domácích se jedná o Zdeňka Kutláka, jenž ještě loni na jaře hrál za Příbram. Opačným směrem před sezonou zamířil Josef Hasman, který se ihned stal jedním z nejproduktivnějších hráčů Středočechů. O Šorfovi už řeč byla.

Pětadvacetiletý gólman má i vzhledem k loňskému vyřazení větší motivaci oplatit Táboru porážku. Stejně je na tom i celý tým. Na druhou stranu ale nesmíme být zase přemotivovaní, protože potom chce být každý všude a začínají se vytvářet chyby. Zdravou motivaci má každý z nás obzvlášť proti Táboru,“ hlásí Šorf.

I na jihu Čech jsou s tím počítají. „Příbram nám má co vracet, takže o to těžší všechno bude. Jsme si vědomi toho, že série může být hodně dlouhá a rozhodovat v ní budou sebemenší chyby, které ten či onen tým udělá. Bez tvrdé dřiny to v žádném případě nepůjde. Samozřejmě však věříme, že na konci se budeme radovat my,“ uzavírá Krátoška. Rozhodne se ale na ledě. První krok k postupu udělá jeden ze soupeřů v sobotu na ledě Tábora úderem 18. hodiny. Následně se bude hrát na střídačku ob den. Osmifinálová série může trvat až do 19. března, kdy by byl na programu poslední pátý duel.