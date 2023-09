Hokejisté Příbrami mají za sebou největší drama v dosavadním průběhu letní přípravy. Pátý test s pražskými Letňany trval nejdéle nejen, co se týče průběhu zápasu, ale i doby trvání. Zápas musel být na 45 minut přerušen kvůli rozbitému plexisklu. Domácí nakonec přetlačili loňského účastníka finále 2:1 po nájezdech.

Přípravné utkání HC Příbram - HC Letňany 1:1 | Foto: Ondřej Jícha

Běžela 14 minuta zápasu. Letňany vedly na ledě Příbrami gólem Poppela. Najednou ale přišel moment, se kterým nikdo nepočítal. Souboj Kafky s Mrňou našel poraženého v rozbitém plexisklu, které prasklo a výměna si nakonec vyžádala 45 minut.

„Taková situace není příjemná nikomu na zimním stadionu, každopádně stane se a je pro všechny stejná. Myslím si však, že kvalitu a nasazení hry nijak nepozměnila,“ mínil za domácí útočník Jan Bečvář. „Bylo to takové nevinné. Úvodní prognózy vypadaly na víc jak hodinu, což jsme zavrhli. Nejde o standardní pauzu, někomu ztuhnou nohy a tempu to taky nepřidá. Není to příjemné,“ přidal se na druhé straně Matěj Poul pro klubový web Letňan.

Oba aktéři se shodli, že se zápas hrál v dobrém, vyrovnaném až ligovém tempu. Konečný výsledek jejich tvrzení jen dokazuje. Zatímco do incidentu s plexisklem měly více ze hry Letňany, tak po pauze byla aktivnější Příbram, která nečekaně velkou přestávku využila k poradě a nakonec překonala soupeře. „Troufám si říct, že jsme měli víc lepších pasážích v průběhu zápasu než těch horších. Celkově si myslím, že kvalitní utkání,“ podotkl Bečvář, který asistoval u vyrovnávací trefy Koldy ze druhé třetiny.

Zápas chudý na góly už další branku poté nepřinesl a tak se po základní hrací době šlo rovnou na nájezdy. Pro oba týmy se jednalo o novinku v sezoně. Nicméně před startem mistrovské části se dovedností soutěž hodila jako příjemný test. „Určitě je dobré si je otestovat. Je to jiná situace než na tréninku, kde ty gólmany znáte, oni zase vás a už tak nějak vědí, co děláte, takže je určitě dobře si to zkusit i na brankáře soupeře,“ řekl Bečvář. Rozhodující trefu zařídil Petr Kafka a Příbram se mohla radovat z výhry 2:1 po nájezdech.

Příbram – Letňany 2:1 pn (0:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Kolda (Chlouba, Bečvář), nájezd Kafka – 5. Poppel (Pšenička). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1.

Příbram: Jiroušek – Patzelt, Jelínek, Havlín, Šaňa, Rajgl – Kafka, Pětník, Gengel, Pinkas, Josefus, Hasman, Bednařík, Kolda, Furch, Chlouba, Bečvář.

Letňany: J. Němeček – D. Němeček, Hamšík, Chalupa, Fiala, Drtina, Ducháč, Kolářík, Gurjevskyj, Uhlík, Sklenář, Mrňa, Poppel, Korčák, Pšenička, Jobánek, Labuzík, Poul, Vacín, Mácha, Theimer.