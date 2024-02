Hokejisté Příbrami prohráli v předposledním utkání nadstavby 2. ligy na ledě Tábora 2:5. Porážka na jihu Čech pro ně znamená, že už jisté skončí třetí a v prvním kole play off narazí na šestý celek tabulky, kterým bude buď Vrchlabí, nebo Děčín. Soupeře jim určí až poslední sobotní kolo.

Hokejisté Příbrami prohráli v předposledním utkání nadstavby v Táboře 2:5. | Foto: archiv HC Tábor

Pouze výhra dávala Příbrami ještě naději, že by mohla přeskočit Tábor a dostat se na druhé místo. Dlouho se odehrávala vyrovnaná bitva. Zlom utkání přišel až v 50. minutě. Nejprve Hubata vrátil Jihočechům vedení gólem z přesilovky a o 36 sekund později na něj navázal Zeman. Domácí si už následně náskok pohlídali.

„Určitě vyrovnaný zápas, který už měl náznak play off. Bohužel domácí měli lepší koncovku a trochu toho štěstí, ale nemyslím si, že by byli nějak lepší. V utkání jsme nechali všechno, ale chybělo trochu toho štěstí, aby nám tam padl ještě nějaký gól. Bohužel jsme ho ale neměli,“ shrnul za Příbram obránce Tomáš Rajgl, který se asistencí podílel na obou brankách hostů.

Spící blanický rytíř se probudil. Přijmu obě role, říká žolík Příbrami

Tábor v závěru duelu stvrdil výhru gólem do prázdné brány a definitivně si pojistil druhé místo, Příbram bude třetí. Na soupeře si ale bude muset počkat do soboty, kdy si ještě mohou prohodit pozice Děčín a Vrchlabí. Právě s ním uzavře Baník dlouhodobou část a za určité konstelace výsledků ho pak může vyzvat i v prvním kole play off. „S Vrchlabím to bude určitě dobrý zápas. Jemu jde o to, z jaké pozice bude postupovat. Určitě do toho dáme vše, aby body zůstaly doma,“ uzavřel Rajgl.

Tábor - Příbram 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. Nevšímal, 20. Prášek (Hajič, Matušík), 50. Hubata (Severa, Duda), 50. Zeman (Matušík, Žajdlík), 60. Nevšímal (Šulek) - 24. Zdeněk (Jelínek, Rajgl), 44. Josefus (Rajgl, Duchan). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Rozhodčí: Jílek - Tvrdík, Brtník. Diváci: 1421.

Tábor: Žajdlík - Jáchym, Bouška, Suchánek, Bačo, Hubata, Hajič - Zeman, Matušík, Krliš - Huna, Zadražil, Prášek - Duda, Dančišin, Severa - Nevšímal, Zíb, Šulek.

Příbram: Šorf – Havlín, Jelínek, Rajgl, Saňa, Zdeněk, Patzelt – Bednařík, Furch, Pětník – Bečvář, Svoboda, Josefus – Chlouba, Duchan, Pinkas.