Zkraje třetí třetiny jste dostali (ne)gól na 1:3. Co jste reklamovali?

Prý se trefila vzdálená tyč a o gól se vůbec nejednalo. Ve druhé lize bohužel není video, i brankový rozhodčí chybí a člověk se ničeho nedomůže. Hlavní řekl, že branka padla a člověk s tím nic neudělá.

Na druhou stranu do konce zápasu zbývala téměř ještě celá třetina. Proč se vám nedařilo vrátit se zpět do utkání?

Neproměňovali jsme šance a oni si poté zbytek docela pohlídali a hráli, co potřebovali.

Když jste vyrovnali na 1:1, tak jste do deseti sekund dostali další gól. Co se stalo?

Bylo to dáno nesoustředěností. Říká se, že střídání po gólu se musí nějak odehrát a hlavně bez inkasování a my jsme po deseti vteřinách lovili puk z naší sítě. Tým se dostane trošku nahoru a za chvíli je v té samé díře, kde byl před tím.

Dvakrát jste porazili dva nejsilnější týmy tabulky – Tábor a Kobru – a následně podruhé padli s Havlíčkovým Brodem. Co se stalo?

Pro mě je to nevysvětlitelné. Jestli to v hlavách je, nebo není. Tohle se stalo několikrát. Člověk si myslí, že vše půjde samo. Asi trošku soupeře podcení v hlavě a podle toho to tak vypadá. Nemyslím si, že by tomu tak bylo, ale bylo vidět, že jsme od začátku pomalejší.

Je to pro vás správná facka po dvou těžkých výhrách?

Může být. S tímhle by se ale měl tým poradit sám a k podobným věcem by nemělo docházet, ale došlo. Jestli to byla dobrá facka, nebo ne, se teprve ukáže.

Podobných proher jste zažil spoustu. Co po nich funguje?

Nic. Rychle na to zapomenout. Jak se říká, výhry i prohry jsou do půlnoci a co nejlépe se připravit na sobotu.