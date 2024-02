Hokejisté Příbrami dál pokračují na vítězné vlně proti celkům ze severních Čech. Na vlastním ledě přivítali tentokrát Ústí nad Labem, se kterým doma v základní části prohráli. Soupeři ale nyní díky povedené první třetině a přežití několika oslabení porážku vrátili. Vyhráli 4:2 a nadále pronásledují druhý Tábor v tabulce.

Příbramští hokejisté vrátili Ústí porážku zkraje roku. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Příbramští zvládli doma úvodní dějství zápasu. Už po 54 vteřinách otevřel skóre Duchan a i přes odpověď hostů šli do šaten s vedením 3:1. „Dobrý vstup do utkání byl pro nás důležitý. Oni sice rychle odpověděli, ale dokázali jsme se dostat zpět do vedení. Půlku druhé třetiny jsme ale odehráli v oslabení, které jsme ubránili, což byl rozhodující faktor utkání. Nedokázali už zdramatizovat a zvítězili jsme,“ shrnul útočník Samuel Ducham, jenž si v utkání připsal gól a asistenci.

Hosté mohli utkání zdramatizovat ve druhé třetině. Faul Patzelta jim nabídl pětiminutovou přesilovku, avšak skórovali domácí, když už při rovnovážném počtu hráčů dorazil puk do brány Bednařík.

Příbram si stejně jako v předchozích utkáních dokázala vedení pohlídat. Ústí dovolila pouze snížit čtyři minuty před koncem základní hrací doby, jinak zápas kontrolovala. Stejně jako v předchozích duelech. „Určitě je to jeden ze záměrů směrem k play off, které se blíží,“ poodhalil Duchan. Se spoluhráči stále pokukuje na druhé místo po nadstavbě, na které mu čtyři kola před koncem stále schází dva body.

Příbram – Ústí nad Labem 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Duchan (Pinkas, Krejčí), 8. Zdeněk (Krejčí, Josefus), 13. Josefus (Pinkas, Duchan), 32. L. Bednařík (Pětník, Jelínek) – 2. Bernat (Dubský, Popela), 56. Bernat (Dubský, Simon). Vyloučení:2:2 navíc Patzelt (PRI) 5+OK. Rozhodčí: Valda – Teršíp, Hošťálek. Diváci: 200.

Příbram: Jiroušek – Zdeněk, Jelínek, Havlín, Rajgl, Krejčí, Vinš, Patzelt – Furch, Pětník, Bečvář – Josefus, Chlouba, Duchan – Pinkas, Svoboda, Mařík – Bednařík, Gengel.

Ústí nad Labem: Klika – Amirov, Mareš, Popela, Gottfried, Funk, Polata, Eklund – Špaček, Anosov, Huovinen – Dubský, Bernat, Krédl – Simon, Nedoma, Novotný – Jajlov, Linet, Bláha.