Oba strany oficiálně oznámily partnerství v Praze za účasti majitele Rytířů Jaromíra Jágra, ale také kanadských posil Kladna Daniela Ciampiniho a Cody Donagheyho, kteří se na místě setkali i s velvyslankyní Kanady v ČR Ayeshou P. Rekhi. Partnerství se totiž zrodilo díky výborným vztahům kladenského klubu s Velvyslanectvím Kanady v Praze.

„Na Kladně máme dva mládežnické týmy. Co se Rytířů týče, je u nás téměř tři sta hráčů v kategoriích od první třídy až po juniory. Věřím, že studium na univerzitě, kde se hovoří jen anglicky, je pro naše kluky zajímavé. Jazyky jsou důležité a dnes už téměř nezbytnou nutností. Cizí jazyky uplatní ti, kteří se jednou hokejem budou živit, ale i ti, kterým to třeba nevyjde. Budeme rádi, když tímto partnerstvím pomůžeme hráčům v kladenské, ale i mimoměstské mládeži k úspěšnému životu, který mohou nastartovat právě na University of New York in Prague. A jsem samozřejmě moc rád, že máme dalšího partnera, který nám pomůže v extralize,“ říká Jaromír Jágr, který od generálního manažera univerzity Sotirise Foutsise obdržel na tiskové konferenci zarámovaný dres se symboly UNYP.

Jágr má po naražení na mantinel problémy s krkem

Jaromír Jágr má po úterním přípravném utkání na ledě Slavie, v němž ho dva domácí hokejisté narazili zezadu na mantinel, potíže s ramenem a hlavou. Hrající majitel Rytířů připustil, že kvůli tomu možná nestihne start nové sezony extraligy. Kladno čeká úvodní zápas v pátek 10. září s Vítkovicemi.

Jágr odstoupil z úterního utkání poté, co ho ve třetí třetině atakovali u hrazení David Šteiner a Jindřich Barák. "Nejsem na tom dobře. Jsou to dvě věci - hlava a rameno. Nevím, jestli stihnu začátek (extraligy). Zatím to nevypadá, ale všechno se může ještě změnit. Dneska jdu navštívit profesora Pavla Koláře, od toho se nějak odrazím," uvedl devětačtyřicetiletý hráč na otázku ohledně svého zdravotního stavu. "S čím mám větší problém? Spíš s ramenem," řekl Jágr.

Na zákrok se díval ze záznamu a bylo patrné, že i po dvou dnech je z něj rozladěný. "Samozřejmě jsem to viděl. Měl jsem souboj jeden na jednoho a druhý hráč mě zezadu strčil. Byl jsem tak blízko mantinelu, že už jsem si před sebe ani nestihl dát ruce. Měl jsem štěstí, že jsem uhnul hlavou. Kdybych s ní neuhnul, možná bych teď byl na vozíku… Takhle to odneslo rameno," prohlásil Jágr.

"Mrzí mě, že hráči k sobě v hokeji nemají úctu. Hokej je samozřejmě tvrdá hra a mělo by to tak i zůstat, protože o to je populárnější a zábavnější pro diváky. Na druhou stranu si ale hráči musejí uvědomit, že může dojít k nebezpečným situacím, jako se to teď stalo mně. Když je hráč čelem k mantinelu a kousek od něj, nemůžeš do něj zezadu takhle strčit. To je hrozně nebezpečný," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

"Když jsem byl mladý, zažil jsem i smrt Luďka Čajky ve Zlíně. Změnila se kvůli tomu pravidla a dopadlo to úplně stejně. Těch nebezpečných situací v hokeji je spousta a hráči si to ani neuvědomují. Je to hrozně těžký - na jednu stranu někoho bránit, ale na druhou stranu, když hráč jede takhle k mantinelu, prostě do něj nemůžeš strčit. To jsou taková nepsaná pravidla, protože to jednou může opravdu špatně dopadnout. A je úplně jedno, že teď jsem to byl zrovna já, o tom to není. Tyhle situace se stávají, ale měly by se stávat co nejmíň," dodal Jágr.