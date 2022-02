Je to měsíc, co jste utrpěl zranění v Táboře. Návrat přišel proti stejnému soupeři a hned jste si připsal dvě asistence. Je to satisfakce? Tak určitě. Jsem rád, že to takhle vyšlo, i když je to docela brzo po zranění. Musím říct, že body, které jsem udělal, mám díky klukům, protože nám vycházely přesilovky a všechny jsem získal z nich.

Původní prognózy přitom ale byly, že se vrátíte až na konci února. Už je tedy vše v pořádku?

V ideálním světě by to chtělo ještě nějaký týden počkat. Vzhledem k tomu ale, že jsem si vzal košík a ani hráči Tábora do mě nijak nešli, tak je vše v pořádku.

Proč po vás tolik nešli?

Měl jsem takový pocit. Možná to bylo tím, že i já jsem do soubojů nechodil tolik a vyhýbal jsem se jim.

V čem vás zranění ještě limituje?

Ještě pořád mám problémy s nějakým skousnutím. Myslím si, že kdyby přišel nějaký problém na hlavu, tak by mi mohl způsobit komplikace. S košíkem jsem si už ale jistý a do play-off by vše mělo být stoprocentní. Příští týden budu absolvovat další vyšetření. Půjdu na rentgen a po něm budu přesně vědět, jak na tom jsem.

Hraje zranění čelisti nějakou roli v povědomí, jak to má například člověk při zranění kolene, že mu ho nevědomky ulevuje?

Abych řekl pravdu, tak čelist nějak nešetřím, ale musím říct, že jsem cítil stoprocentně, že jsem pár věcem uhnul a za normálních okolností bych je řešil jinak.

Šestý zápas, z toho pátá výhra. Čím to, že se vám na Tábor tak daří?

Nevím, čím to je. Letos si na něj fakt věříme a myslím si, že pro něj to musí být taky nepříjemné. Řekl bych, že proti nám chtěl hrát modelové utkání na play-off, což mu nevyšlo podle představ. Pro nás jedině dobře.

Zlomilo se utkání vaším gólem na 5:2, kdy jste ihned odpověděli na gól soupeře z přesilovky?

Přesně tak. Díky slepeným gólům, co dával Zdeněk Kutlák se utkání převážilo na naši stranu. Pak už jsme si byli jistější.

Co jste si říkali během dlouhého oslabení v závěru druhé třetiny?

Říkali jsme si přesně, jak ho chceme hrát. Trenér nám dal taktické pokyny, které jsme dodrželi dobře. Šorfik (brankář Dominik Šorf) tam měl hodně dobrých zákrok. Díky tomu jsme oslabení ubránili.

Vyhecovali vás k výhře i příznivci Tábora i s jejich pokřiky?

Určitě nás vyhecovali. Spíš bych ale vyzdvihl naše fanoušky, protože jich bylo hodně a fandili. Musím říct, že poslední tři minuty ke konci, kdy všichni tleskali a skandovali. To bylo fakt super. Díky. Kvůli nim samozřejmě hrajeme.

Dokonce vás odměnili větším potleskem při ubráněném oslabení než při gólu. Co jste si v tu chvíli říkali?

Popravdě jsem se nejdřív divil, jestli se něco nestalo. Začali tleskat ve chvíli, kdy skončilo oslabení, tak jsme se koukli, zda se náhodou něco nestalo. Fakt super a tohle hodně tým nakoplo.

Play-off je za dveřmi. Budete hrát s Kobrou, na kterou umíte. To samé platí případně o Táboru v dalším kole. Co to značí směrem k vyřazovacím bojům?

S Kobrou bude série hodně vyrovnaná. Je to 8:7 na body a bude hodně záležet, kdo bude začínat doma. Pro nás hodně důležité, abychom skončili druzí, protože kluziště u nás a v Praze je hodně rozdílné. Máme ho větší, tam je menší.

K jistotě vám stačí bod. Získáte ho už v sobotu?

Určitě se pokusíme ho získat, ale kdo ví. S Kobrou je to hodně těžké, zápasy jsou vyrovnané. Bude hodně záležet, kdo dá první gól.