V této sezoně patří Řisuty k nejoblíbenějšímu protivníkovi Příbrami. Ve středočeském duelu zatím pokaždé zvítězili svěřenci Jana Tlačila. Naposledy v 17. kole 2. hokejové ligy 7:1 a celkem už nastříleli soupeři s Buldokem na hrudi ve třech utkáních dvacet branek.

Příbram potřetí v sezoně deklasovala Řisuty, tentokrát 7:1 | Foto: Ondřej Jícha

Jednoznačná dominance se odehrála v sobotním utkání v Příbrami. Domácí si na ledě dělali, co chtěli a soupeře pouštěli do minima šancí. Řisuty skórovali jedinkrát v zápase a to ještě po zaváhání soupeře na modré čáře, kdy následný brejk proměnil střelou pod břevno Havlůj. Jednalo se však o jediný světlý moment hostů v duelu středočeských celků.