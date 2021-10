Domácí se probudili až v závěru 47. minuty, kdy snížili z důrazné dorážky Matušík a rázem měli Táborští více ze hry. Radošovi chyběly ke snížení centimetry. O snížení se tak postarala hvězda Jihočechů Endál. Do konce zápasu zbývalo v tu chvíli sedm minut a Příbramští museli podstoupit velkému tlaku soupeře zvlášť, když byl vyloučen Káník za sekání. Obrovský nápor Tábora za mohutné podpory osmi stovek diváků ale přežili i přes jeho hru v šesti a mohli se radovat z první letošní venkovní výhry.

Vedoucí branka povzbudila hosty, za to domácí evidentně zaskočil a dlouhou dobu se vzpamatovávali z inkasovaného gólu. Josefus nejprve oslovil Zdeňka, kterého vychytal Kolář a tak kapitán Příbrami udeřil sám, když zakončil brejk tří na jednoho. Tlak hostů pokračoval, ale ani Panna nebo Pinkas další gól nepřidali. O ní se postaral v polovině zápasu opět Tlačil, který zamířil přesně do horní poloviny branky po vyhraném buly v podání Káníka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.