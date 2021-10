Víkendovým šlágrem 2. hokejové ligy – jih se stal beze sportu duel mezi Příbrami a Kobrou. V pátém kole se proti sobě postavily dva vedoucí celky soutěže a po vzájemném souboji se na čele osamostatnili Středočeši. V zajímavé přestřelce vyhráli 6:4. Parádní dárek ke 46. narozeninám dostal generální manažer týmu Miroslav Bláha, který v sobotu slavil 46. narozeniny.

Radost. Hokejisté Příbrami po výhře nad Kobrou vedou tabulku 2. ligy - jih | Foto: HC Příbram

Lepší oslavu ze sportovního hlediska si stavitel týmu ani nemohl přát. Po celý den mu dělaly radost výsledky hokejové Příbrami. Radost mu udělaly jak výhry mládežnických kategorií, tak i večer A-tým. „Stoprocentně. Byl to krásný výherní den. Když to bude jako teď, tak není co řešit. Vždy je první zdraví, pak vztahy mezi lidmi. Sport je jako třešnička,“ usmál se sportovní manažer Bláha po výhře 6:4. „Bez něj by to tady nikdy nebylo takové, jaké to je teď,“ přitakal kustod Jan Dvořák.