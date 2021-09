Stačilo deset minut druhé třetiny a zápas se jasně přelomil na stranu Příbrami. Čtyři branky domácích v rozmezí 23. a 33. minuty zlomily odpor Písku a hosté od poloviny zápasu jen stěží překonávali v pohodě hrajícího soupeře. Sice dokázali ještě v prostředním dějství snížit, ale pouze na chvíli. Po půl minutě dostali další ránu a bylo hotovo.

„Byli jsme trochu rozčarovaní, že jsme začátek zápasu neměli takový, jaký jsme chtěli. Poté ale hráči pochopili a začali hrát to, co trénujeme a vyjádřili to i hrou, která odpovídala tomu, co po nich vyžadujeme,“ uvedl po utkání trenér Příbrami Jan Tlačil, který měl na mysli zejména úvod první třetiny, kdy Písek byl lepší avšak pouze do desáté minuty. Pak srovnal jeho syn a domácí začali vývoj utkání obracet ve svůj prospěch.

Tlačil starší po zápase přiznal, že čekal, že Písek dorazí do Příbrami s velice silným týmem. Zvláště po třech výhrách v přípravě v řadě, kde na úvod přetlačil doma právě jeho svěřence. Odveta za prohru zkraje srpna se vydařila. „Chtěli jsme být chytrý, ale byli jsme za hlupáky, protože jsme na tři góly z pěti nahráli soupeři. Druhá třetina byla šílená,“ konstatoval pro písecký web asistent trenéra Václav Šafránek.

V prostředním dějství rozjel naplno svou show Petr Josefus. Na kontě už měl tou dobou asistenci za přihrávku na první gól, pak ale ukázal divákům šikovné ruce. Ve druhé třetině nejprve předvedl při zakončení efektní otočku o 360 stupňů při gólu na 2:1. V závěrečném dějství ukončil utkání povedeným blafákem do forhendu, kdy poslal gólmana na druhou stranu a sám poslal kotouč pod horní tyč, čímž uzavřel skóre. Především díky němu a jeho čtyřem bodům zvítězila Příbram 6:3.

Příbram – Písek 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Tlačíl (Josefus), 23. Josefus, 23. Panna (Kutlák, Chlouba), 30. Furch (Kolouch), 33. Chlouba (Josefus), 50. Josefus (Chlouba, Panna) – 6. Matejček, 29. Sýbek (Dudáček), 47. Volf (Šilhan).