Před utkáním jste obdarovali děti z dětského domova, kterým jste koupili sladkosti. Kde se vzal tento nápad?

Bavili jsme se o tom v kabině, že chceme udělat pro ně nějakou akci. Takže jsme se s kluky domluvili, že se složíme a uděláme jim pěkného Mikuláše. Snad si ho děti užily, líbil se jim a udělali jsme jim radost. Za mě super akce a doufám, že jich bude víc.

Kde hledat největší příčiny porážky?

Oni hráli jednoduchý hokej, pořád jenom vyhazovali. Čekali, co s tím uděláme, ve středním pásmu. Pořád jsme se snažili individuálně projet místo toho, abychom si třeba kotouč nahodili a šli za ním. Škoda toho. Měli jsme zase dost šancí, trápí nás ale koncovka. Už čtyři zápasy. Nebylo to ono.

Tušili jste už dopředu, že vás bude čekat od Chebu podobný typ hokeje?

Čekali jsme, že budou hrát tohle od začátku. Jenom vyhazovat a dávat ven ze třetiny. V první měli maximálně čtyři střely, z toho daly dva góly. Počkali si na chyby a přesně jsem věděl, že to takhle bude. U prvního gólu přeskočil Havlasovi (Ondřeji Havlínovi) puk hokejku a hned na něj startovali. Hráli prostě jednoduše. Pro nás těžký zápas.

Bylo vidět, že od druhé třetiny zkoušíte střílet z každé pozice. Platilo o zápase s Chebem, že čím jste se snažili víc, tím víc to nešlo?

Určitě tomu tak bylo. Když se vrátíme k duelu s Brodem, tak se jednalo o to samé. Stejně tak i zápasy před tím. Čtyři utkání se snažíme střílet z každých pozic, ale nepadá nám to tam. Máme strašně šancí, odražené puky kolem brány. Teď ke konci dvě tyčky a výsledek mohl vypadat úplně jinak a mohli jsme ho ke konci klidně otočit. Škoda. Fakt nás to mrzí. Tři prohry ze čtyř zápasů. Doufám, že se štěstěna otočí, uděláme nějakou bodovou šňůru a skončili alespoň na druhém místě do play-off.

V závěru druhé třetiny jste dostali gól těsně před sirénou na 1:4. Byl zlomový?

To byl vrchol zoufalství. Hráli jsme u nich celou třetinu a oni z jednoho brejku ze strany dali gól, kdy puk propadl Jirouškovi pod rukou. Fakt smůla. Dlouho jsem nezažil takový zápas. Mrzí mě to. Doufám, že se z porážky oklepeme a půjdeme dál.

Až do teď jste byli nejslušnějším týmem, což se teď hodně změnilo v závěru, kdy vznikla hromadná bitka a týmy se popraly. Co se stalo?

Střela, Láďa (Gengel) dorážel dvakrát nebo třikrát před brankou. Přijel hráč, dal mu krosček a začal ho škrtit a pak se to semlelo. Zápas k tomu směřoval. Událo se v něm hodně sporných momentů, ze kterých jsme pěnili na střídačce, protože se objevily zákroky, které byly hraniční.

Jednalo se o vyvrcholení celého zápasu?

Už posledních deset minut byly na ledě věci a zákroky, které zůstaly bez trestu a pak závěr byla otázka času a tím vše vyvrcholilo.

Poslední čtyři zápasy se trápíte. Nyní máte týden pauzu. Přijde vhod?

Myslím, že jo. Teď máme od neděle do úterý volno. Všichni chodíme do práce, do toho tréninky odpoledne a ještě teď Vánoce. Hodně lidí je hlavou jinde a chce si to odpočinout pád dní. Doufám, že se sebereme, dáme síly dohromady, uděláme střelecké tréninky a začne nám to zase šlapat.

Nacházíme se v polovině základní části, máte průměr téměř dva body na zápas a jste třetí. Jak zatím hodnotíte dosavadní průběh sezony?

Kdyby to bylo před čtyřmi zápasy, tak bych hodnotil hodně pozitivně. Teď trošku taková kaňka na sezoně. Je před námi ještě 21 zápasů a stát se může všechno. Někdo udělá šňůru, jiný se může zranit. Ještě je dlouhá doba na to být spokojený nebo smutný. Snad se zase chytíme, jako jsme jeli od začátku sezony, začneme sbírat body a udržíme si druhé, ne-li první místo.

První čtyřka se už poměrně jasně krystalizuje. Budete se soustředit na to, abyste minimálně první kolo play-off začínali doma?

To je náš cíl, začínat doma. Myslím si, že budeme hrát s Kobrou, jestli se tedy nic nestane. Tam je malé hřiště, což nám nevyhovuje a nejsme na něj úplně zvyklí. V zápase, co jsme hráli tady, bylo jasně vidět, že máme převahu. Sice jsme prohráli 0:3. Na střely to ale bylo 60:10 možná 20. Pro nás je klíčové, začínat play-off na vlastním ledě.