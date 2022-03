Jak jste spokojen se svou pozicí v týmu?

Tím, že góly nedávám, tak mám jinou roli v týmu. Hraji třetí lajnu a daří se nám docela hlavně góly nedostávat. Když to půjde, tak jeden nebo dva dám. Teď jsem tomu pomohl hodně, tak doufám, že to takhle půjde dál.

Teč z vaší strany byla nacvičená?

Máme po vhazování v útočném pásmu natrénované nějaké signály s obránci. Teď celá situace vyšla tak, že Marcel (Hlaváček) viděl, jak jsem byl skoro sám před bránou, tak vystřelil a mně se podařilo jeho pokus ztečovat gólmanovi mezi nohy. Ten to neviděl, nečekal. Pokaždé něco po buly zkoušíme a teď nám to vyšlo.

Zápas se dlouho vyvíjel bez branek. Co jste si říkali, když se tak dlouho hrálo 0:0?

Docela dobře jsme bránili. Měli jsme pokryté střední pásmo, což bylo důležité i v domácím zápase, který byl o jednom gólu. Dali jsme ho první my. Potom mohla přijít vyloučení i na straně Kobry.

Máte na mysli, kdy Ladislav Gengel dostal stroma u mantinelu? Místo přesilovky totiž rázem přišlo vyrovnání.

Přesně tak. Nevím, rozhodčí viděl asi něco jiného. Tohle jde mimo nás, na to jsme krátký. Škoda, že jsme vedení neudrželi nebo v závěru nepřidali druhý gól. To by se pak Kobře těžko dohánělo. I tak ale po těch nájezdech jsme dotáhli zápas do vítězného konce.

I zpoza mantinelu bylo vidět, že se Ladislav Gengel těžce sbírá z ledu. Jednalo se o moment, kdy jste se přesilovky dožadovali nejvíc?

Těch faulů tam bylo víc. Nám na druhou stranu odpískali ty, které si myslím, že nebyly. Z tohohle jsme přesilovku mít mohli. Kdyby ano, tak bychom třeba dali další druhý gól.

Vedete 2:0. Byla tato výhra zlomová směrem k ovládnutí série?

Určitě byl tento druhý zápas hodně důležité poté, co jsme doma vyhráli. O to lépe se nám bude vracet do Příbrami. Kdybychom tam jeli za stavu 1:1 na zápasy, tak bychom hráli o něco opatrněji. Teď můžeme být uvolněnější a nebýt tak ve stresu.

Kobru jste porazili v nájezdech i v základní části. Věřili jsme tomu i poté, co se nevyvíjely podle vašich představ?

Nájezdy už jsou vabank. Máme Šorfíka (Dominika Šorfa) v bráně, který je výborný jak na tréninku, tak při zápasech. Teď nám toho spoustu vychytal. My hráči jsme tam od toho, abychom nějaké góly daly. Nakonec vše zůstalo na Josefovi Saňovi, který vyrovnal až v poslední sérii a pak zařídil i vítěznou trefu. Nájezdy jsou takové. Teď jsme byli šťastnější my, příště může být zas Kobra.

Teď třetí zápas opět doma. Co bude klíčové v tomto duelu?

Kobra do toho zápasu bude muset jít, aby ho vyhrála. Za stavu 3:0 na zápasy pro nás, už by jinak byla v těžké situaci. Tímhle zápasem jsme si hodně pomohli do zbytku série a nemusíme nic měnit. Doma jsme vyhráli a jde nám to. Kobra u nás moc výher. Snad tomu bude dál. Když budeme dodržovat, co máme, tak to bude v pohodě.