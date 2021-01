Začněme u těch, kteří jsou mnohdy první na ráně, když se týmu nedaří. Trenéři. Radim Rulík a Pavel Patera se ovšem o místo bát rozhodně nemusí. V Bolce oba působí od podzimu 2018, kdy přišli jako asistenti Miloslava Hořavy.

Trenérský triumvirát skončil po první sezoně, na jaře 2019 odešel Hořava. Od té doby Středočechy vedou Rulík s Paterou sami. A úspěšně – loni skončili Bruslaři pod jejich velením čtvrtí v základní části, letos mají už v polovině sezony na kontě 53 bodů a drží se na špičce tabulky.

Trenérské duo vtisklo týmu jasnou herní tvář a účinný systém. Patera s Rulíkem nedávno dokonce sklidili veřejnou pochvalu od někdejšího kouče české reprezentace Aloise Hadamczika.

2. GÓLMANI

Mladá Boleslav pokračuje v trendu s vyrovnanou brankářskou dvojicí. Už třetí sezonu působí v kádru BK zkušený slovinský reprezentant Gašper Krošelj a letos konečně drží zdraví Janu Růžičkovi.

Trenéři oba brankáře v úvodu sezony pravidelně střídali, v jedničku se ale postupně vyprofiloval mladší z dvojice. Třiadvacetiletý odchovanec klubu Růžička vede na starty 18:10 a má i lepší statistiky než jeho slovinský parťák. Vychytal čtrnáct výher, úspěšnost zákroků vytáhl na 91.86 %, průměr inkasovaných branek stlačil na 2.07 a třikrát udržel čisté konto.

Fantastickou fazonu chytil Růžička v povánočním období – se zbrusu novou maskou vychytal výhru na nájezdy v Plzni a pak vynuloval doma Brno a Liberec. Sérii bez obdržené branky natáhl už na více než 150 minut.

3. ŠEVC A SPOL

Defenzivní vozba Mladé Boleslavi patří k nejlepším v lize. Zatím v žádném utkání nedostali Bruslaři více než čtyři branky a s celkem 61 obdrženými góly jsou druzí, lepší je jen Třinec.

Ústřední figurou obrany je kapitán Martin Ševc. Devětatřicetiletý mazák prožívá úžasnou sezonu. Pobral už šestnáct bodů a může pomýšlet na překonání svého extraligového maxima. Kromě toho je s téměř 22 minutami na zápas nejvytěžovanějším hráčem týmu a naskakuje do všech herních situací. Zároveň je ale nejtrestanějším hráčem celé ligy.

Také ostatní zadáci jsou velmi kvalitní, téměř všichni za sebou mají nominace do reprezentace. Uzdravený navrátilec Marek Hrbas, který se do sestavy vrátil před Vánoci, má 15 startů za národní tým, Martin Pláněk 18, v mládeži reprezentoval i Petr Šidlík.

Až ve třetí obranné dvojici má místo šikovný David Bernad, který byl náhradníkem v nominaci na poslední turnaj Euro Hockey Tour – a v lize proslul jako nájezdový specialista, letos svými pověstnými blafáky rozhodl rozstřely v Plzni a Třinci.

Zdroj: Deník

4. SNIPER ŠŤASTNÝ

Sedmadvacetiletý útočník David Šťastný prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Své stávající maximum 25 kanadských bodů pokořil letos už po 22 kolech. Aktuálně má na kontě 16 branek a 12 asistencí, což ho řadí na čtvrtou příčku produktivity a druhé místo mezi kanonýry.

V úvodu sezony drtil soupeře ve spolupráci s Radimem Zohornou, ale ani po odchodu nerozlučného parťáka do zámoří neustává v ofenzivní produkci. V pěti utkáních bez Zohorny posbíral čtyři body za dvě branky a dvě asistence. Na podzim se dostal i do národního týmu, reprezentoval na Channel One Cupu v Rusku.

5. CIZINCI

Mladé Boleslavi vychází i sázky na zahraniční hráče. O Gašperu Krošeljovi už byla řeč, v poli ale Bolka počítá dalších šest legionářů. Obranu už druhou sezonu tuží poctivý Kanaďan Mitch Fillman, který dával před Vánoci svůj první extraligový gól.

Taktéž druhou sezonu v mančaftu působí Mário Lunter a Maris Bičevskis. Zatímco slovenský bojovník se posunul do první lajny, Bičevskis je centrem čtvrté formace. Lotyšský forward je velmi dobrý v napadání, umí buly a je skvělý v oslabení – v početní nevýhodě odehrál téměř 100 minut čistého času, nejvíc z celého týmu.

Kompletně z legionářů je pak složena druhá lajna. Skvěle se uchytil finský šikula Joona Jääskeläinen, jako pravák má jistý post na levém kruhu při přesilovkách.

Uprostřed druhého útoku je Valentin Claireaux, nejčerstvější posila. Francouzský reprezentant přišel do Boleslavi na Boží hod, v Plzni dal gól a proti Kometě zapsal asistenci.

Posledním cizincem v mužstvu je Brandon Alderson, který přišel stejně jako Lunter, Jääskeläinen nebo dříve Adam Zbořil a Pavol Skalický ze slovenské extraligy. Urostlý Kanaďan měl trochu krušný start, ale i díky měsíčnímu hostování v Trenčíně se chytil, v posledních pěti utkáních pobral čtyři body.

Na hostování je v Boleslavi z Českých Budějovic také americký zadák Conor Allen.

6. ÚTOK ZELENÁČŮ

Stálicí je lajna „FlyNaKo“. Formace centra Ondřeje Najmana s křídelníky Oscarem Flynnem a Pavlem Kousalem se posunula ze čtvrtého útoku na třetí.

Mladá letka trápí soupeře dravostí, rychlostí, šikovností i produktivitou. Kousal má na kontě 7 branek a 7 asistencí, Flynn má bilanci 7+5 a Najman 3+9. A i když se měnilo složení ostatních útoků, do tria mladíků trenéři neměli důvod sahat. Nerozlučná trojice se rozdělí jen při hře speciálních formací – zatímco Flynn nakukuje do přesilovek, Najman s Kousalem tvoří stabilní dvojičku pro hru v oslabení.