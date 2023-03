Osmifinálová série druhé ligy nabírá kurz směrem k Příbrami. Hokejisté Baníku dokázali získat důležité vítězství na ledě Tábora, kde vyhráli 2:1 a stejným poměrem se ujali i vedení na zápasy. Vítěznou branku obstaral hráč, od koho by se čekala s menší pravděpodobností. Při vlastním oslabení vystřelil výhru obránce Ondřej Havlín. Středočeši tak mohou v pátek doma slavit postup.

Přbramští hokejisté zvládli třetí zápas série na ledě Tábora. | Foto: Tomáš Danko, HC Tábor

Táborský zimní stadion prožil pořádně chladný a ponurý středeční večer. Jihočeši plní očekávání, že se opět ujmou vedení v sérii, jenomže odcházeli se sklopenými hlavami. V sérii doposud platí pravidlo, že kdo dá první gól a vyhraje úvodní dvacetiminutovku, ovládne posléze celý zápas.

Stejný scénář se vyplatil i do třetice. Už v deváté minutě otevřel skóre Zdeněk, který využil přečíslení hostů a Příbram se dostala do vedení, jenž jí vydrželo do konce utkání. Jak sám pozdější hrdina utkání prozradil, tak úvodní trefa zápasu byla hodně klíčová pro další vývoj utkání.

Oproti předchozím dvěma duelům byl třetí zápas série na góly chudý. Diváci museli čekat na další trefu čtyřicet minut. Emoce však u nich vzplály z jiné příčiny. Na obou stranách došlo v prostředním dějství k vyloučení na pět minut a do konce utkání. Za domácí putoval předčasně do šaten Duchan, na straně hostů Eret. Jak Tábor, tak Příbram ale velkou početní výhodu promarnily.

Na světelné tabuli tak stále svítilo fotbalové skóre 0:1. Vydrželo až do 49. minuty, kdy při vlastním oslabení ujeli Gengel s Havlínem. Pokus příbramského matadora vyrazil táborský gólman Gába pouze před sebe a obránce hostů měl lehkou úlohu, když bekhendem poslal kotouč do prázdné brány. Domácím dal ještě naději Dančišin, který využil pokračující přesilovku, hosté si však jednobrankový náskok uhájili do konce a vyhráli 2:1.

„Utkání bylo náročné, jako každé s Táborem. Nemyslím si ale, že by bylo nějak diametrálně odlišné od těch předchozích. Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili. Bedna (Lukáš Bednařík) dokonce v nájezdu trefil tyč. Jestli se ale něco změnilo od minulých zápasů, tak je to určitě obranná fáze obou týmů,“ mínil příbramský hrdina.

„Z naší strany v něm byla obrovská nervozita; za tu dobu, co jsem tady, jsem ještě neviděl, že by to klukům takhle odskakovalo. Snaha tam byla, ale o co víc chcete, o to méně to jde,“ shrnul pro klubový web trenér Tábora Aleš Krátoška. Středočeši si tak domů přivezli vedení v sérii 2:1 na zápasy a už v pátek mohou před vlastními fanoušky slavit postup. Čtvrtý duel startuje v 18:30.

Tábor – Příbram 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. Dančišin (Kohút, Suchánek) - 9. Zdeněk (Hasman, Bečvář), 49. Havlín (Gengel, Pinkas). Vyloučení: Vyloučení: 5:7 - navíc Duchan (Tábor) 5+OK, Eret (Příbram) 5+OK. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Barek, Bernat - Jurak, Tuháček. Diváci: 2522.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Hajič, Černý, Krejčí, Janda - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Milfait, Bárta - Kohút, Vlček, Bahenský - Prášek, Dančišin, Duchan - Duda.

Příbram: Šorf - Zdeněk, Havlín, Saňa, Zedek, Grubner, Vinš, Patzelt - Kafka, Dragoun, Gengel, Bednařík, Bečvář, Josefus, Eret, Hasman, Pinkas, Furch, Brzák.