Po třech porážkách v prodloužení přišla konečně výhra. Jak moc jste si ulevili?

Asi bych řekl, že hodně. Doma se musí vždy vyhrávat, takže spokojenost. Prohry v prodloužení nás mrzeli, už jsme byli dlouho bez výhry, takže spokojenost.

Jak berete zmíněné tři získané body v prodlouženích?

Každý se počítá a sezona je dlouhá. Určitě nás mrzí hodně. Třikrát prohrát v prodloužení a je dost a určitě jsme mohli získat více bodů.

Měli jste motivaci o to větší, že právě Písek je doposud jediným týmem, který vás porazil vysokým skóre?

Stoprocentně. Prohra u nich nás hodně mrzela a v Písku jsme odehráli špatný zápas. Do odvety jsme šli s tím, že chceme vyhrát, což se podařilo naštěstí.

Z čeho jste se nejvíc poučili oproti prvnímu zápasu?

Oni hrají nepříjemný hokej. Vyhazují puky, dojíždějí je, dohrávají souboje. Potřebovali jsme se vyvarovat tomu, aby nám ujížděli, přečíslovali nás, což jsme teď s menšími chybami plnili a nakonec se ukázalo jako rozhodující.

Výhra jde s velké části i za brankářem Dominikem Šorfem, který vás hodně podržel zejména v závěru první třetiny. Jak moc jste mu o přestávku děkovali?

Vždycky mu děkujeme. Šorfik chytá výborně a měli bychom mu víc pomáhat. Odvádí skvělou práci a jednoznačně nás podržel.

Proti Písku s vámi hrála i staronová posila Petr Šinágl, jak se jeho přítomnost projevila na ledě?

Jsme rádi, že se vrátil. Jedná se o zkušeného hráče. Umí nahrát, dát gól a je to znát.

David Zdeněk žertoval, že jste potřebovali do útoku někoho zkušeného, protože jinak jste vepředu nejstarší pomalu vy. Čím se jeho zkušenosti projevily?

Nerad slyším, že jsem tady mezi útočníky nejstarší (směje se). Určitě se jeho přítomnost projevuje. Potřebovali jsme trochu klidu do útočné fáze a tu on určitě přináší. Jsme fakt rádi, že tady je.

Byl hodně znát na střídačce, že chyběl hlavní trenér Jan Tlačil?

Máme tady Pavla Marka, který je velice zkušený trenér a manažer, který ho nahradil velmi dobře.

Chtěli jste o to víc vyhrát i pro hlavního kouče?

Tak určitě. Hrajeme pro sebe, fanoušky i trenéra, takže určitě ano.