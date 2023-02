Už jen tři kola zbývá do konce nadstavby, pak přijde na řadu play-off. Hokejisté Příbrami dlouho byli na druhém místě. Špatný prosinec a zejména leden ale zapříčinily, že se Středočeši propadli až na páté místo a z něho půjdou i do vyřazovací fáze. Ještě by teoreticky mohli skončit čtvrtí, musela by jim ale pomoct velká shoda výsledků, aby nakonec předskočili Tábor.