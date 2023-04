Play off bude pokračovat už bez nich. Hokejisté Příbrami vyjeli na ledě Chomutova k rozhodujícímu pátému utkání v sérii, avšak postupový bod uzmuli před vlastními fanoušky Piráti. Domácí vyhráli 4:1 a v dalším kole vyzvou Znojmo. Pro Baník naopak sezona skončila.

Hokejisté Příbrami prohráli v CHomutově rozhodující zápas. | Foto: Jan Podrman

Klíček k rozhodnutí celé série se ukázala první třetina. V ni Severočeši poprvé v sérii střelili úvodní branku na vlastním ledě a vedení už nepustili. Do šaten odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Proti Příbrami se odvrátilo štěstí, neboť Šinágl trefil horní tyč. Naději hostům dal až veterán Gengel, který se postaral o kontaktní trefu na holi měl i vyrovnání. V dalším souboji už ho ale Hanuljak vychytal. Domácím následně vrátil náskok matador Hübl.

Znovu získaný náskok o dvě branky si už Chomutov pohlídal až do závěru zápasu, kdy definitivní pojistku přidal jeden z hlavních mužů celé série teprve 20letý Stanislav Vrhel. Piráti tak ovládli celou sérii 3:2 na zápasy a v semifinále vyzvou možná v předčasném finále Znojmo. Příbrami naopak sezona skončila.

„Nepovedla se nám první třetina, prohrávali jsme 0:2. Ve druhé jsme se dostali zpátky do zápasu, vstřelili jsme kontaktní gól, ale bohužel se nám už nepovedlo dát vyrovnávací, pak by utkání možná vypadalo jinak. Každopádně si myslím, že to byl výborný zápas, Piráti zaslouženě vyhráli a postoupili do semifinále,“ řekl trenér Příbrami Pavel Marek.

„Celá série byla hodně těžká a vyrovnaná. Samozřejmě jsme věděli, na koho jdeme. Příbram hraje soutěž dlouhodobě, má kádr pohromadě a vyřadila Tábor, což o něčem svědčí. Že jsme první zápas vyhráli 14:1, vlastně nehrálo žádnou roli. Byl to jen jeden bod. Myslím, že tentokrát jsme ukázali, že si postup zasloužíme víc. Zápas byl odmakaný, vybojovaný. Míra Hanuljak nás vzadu podržel a my byli schopni něco proměnit, takže celkově to bylo dobré,“ uvedl kouč Pirátů Kamil Koláček.

Chomutov – Příbram 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Vrhel (Žižka), 17. Matai (Lukeš, Svoboda), 36. Hübl (Lukeš, Němec), 60. Vrhel (Kostourek) - 25. Gengel (Kafka, Eret). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Rozhodčí: Jílek, Šperl – Štěpánek, Maňák. Diváci: 3 002. Konečný stav série: 3:2.