Stejně jako v úvodním duelu, tak i nyní se Tábor velmi rychle dostal do vedení. Diváci se stihli sotva dostat na svá místa a už viděli dva góly v příbramské bráně. Uběhlo přitom jen 85 sekund. „Připravovali jsme se na to, že tento zápas bude mimořádně těžký. Měli jsme do něj skvělý start, od kterého jsme se odrazili a v dalším průběhu si udržovali náskok,“ řekl pro klubový web Jihočechů trenér Arpád Györi.

Teď se série překlopí na naší stranu, věří Miroslav Rohlík

První třetina nabídla jinak totožný scénář jako středeční střetnutí. Domácí se dostali do tříbrankového vedení, ještě do přestávky ale Příbram opět snížila. Tentokrát ji do hry vrátil kapitán Josefus. Tábor ale dokázal vždy odpovědět a držel svého soupeře na uzdě. Hosté využili dvě přesilovky, ale i tak museli po celý zápas dotahovat. V početních výhodách se dokázal dvakrát prosadit i jejich soupeř a klíčovou trefu pro domácí zajistil v padesáté minutě Endál.

Finále je srovnané. Výhru trefil v prodloužení kapitán Josefus

„Jednoduché to ale rozhodně nebylo, což každý viděl. Víme, co soupeři nesmíme nabídnout, ale bohužel se nám to párkrát přihodilo a pustili jsme ho zpátky do hry o výsledek. V takových fázích bychom měli řešit některé situace klidněji a důsledněji,“ uvedl Györi. Jeho družina nakonec vybojovala druhý bod před fantastickou kulisou na druhou ligu, kdy se přišlo podívat 3 276 diváků. Nyní se série vrací zpět do Příbrami a už v úterý se bude bojovat o čtvrtý finálový bod.

Tábor – Příbram 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Bárta (Černý, Matušík), 2. Hubata (Zayml, Rousek), 17.Seidl (Matušík), 29. Endál (Matušík), 39. Matušík (Hasman), 50. Endál (Černý, Seidl), 59. Matiášek (Havelka, Černý) - 20.Josefus (Malý, Káník), 36. Jelínek (Panna, Saňa), 40. Saňa (Malý, Josefus), 49. Josefus (Rohlík). Vyloučení: 5:6. Využití: 3:2. Rozhodčí: Němec, Valda – Žídek, Jurak. Diváci: 3 276. Stav série: 2:1.