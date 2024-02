Jaké to je rozhodnout takhle těžký zápas s lídrem tabulky? Určitě je to příjemný pocit. Jsem rád, že to vyšlo zrovna mě, ale je to zásluha celého týmu, který dřel a plnil parádně všechny úkoly, co jsme si řekli v kabině před utkáním.

Celou sezonu nic a teď hvězda zápasu navíc gól i asistence. Co si člověk říká po tak náročném zápase?

Tak hlavně jsem byl rád vůči klukům z týmu, protože jsem za posledních pět zápasů měl hned několik gólových šanci, ale bohužel to tam nepadlo, tak jsem rád, že to přišlo v takhle důležitém utkání, ještě na domácím ledě.

Navíc, když takhle člověk do moc zápasů nezasáhne. Je to o to cennější?

Vážím si každé příležitosti, kdy můžu za áčko naskočit a ještě když to má vítězný konec. Jsem rád, že jsem mohl být teď u té celé vítězné šňůry, která se nás teď drží.

Play off mód jede na sto procent. Příbram doma obrala Piráty o body

Dá se říct, že vás trenéři využívají jako žolíka a tajný trumf, nebo spíš povolají jako blanického rytíře, když už je nejhůř?

Těžko říct, v kabině už na toto téma proběhlo několik vtipných poznámek. Osobně přijmu obě role, když se bude týmu dařit.

Duel s Chomutovem byl jistě v módu play-off. V čem byl duel s Piráty vhodnou prověrkou před vyřazovacími boji?

Mód play off je ještě o level výš, ale s takovýmto týmem, jako je Chomutov, rozhoduje každá maličkost a každá chyba může rozhodnou to je stejné jako v play off.

Stále marně dotíráte na druhý Tábor, který si pořád drží dvoubodový náskok. Směřuje nadstavba k tomu, že se rozhodne na jihu Čech?

Tak my jdeme utkání po utkání a na každé se soustředíme zvlášť. V první řadě musíme zvládnout sobotní utkání v Letňanech, pak uvidíme jestli bude utkání s Táborem klíčové.

Rychlý nástup, následně přežité přesilovky. Příbram připsala pátou výhru v řadě

Znovu jste opět vyhráli na menší počet branek a kontrolu vedení. Na co se nejvíce teď zaměřujete směrem k play off?

To je pro nás parádní zkouška, protože zápasy v play off jsou maximálně vyrovnané, padá méně gólů a hrát pod tlakem a udržet těsné vedení je klíčové, pokud chcete uspět.