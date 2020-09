Třicet sekund. Tak málo scházelo druholigovým hokejistům Příbrami, aby i ve svém druhém letošním vystoupení dosáhli na tři body. I tak ale byli v sobotním souboji s domácími Řisuty spokojenějším týmem, protože nakonec si odvezli body dva za vítězství 3:2 po samostatných nájezdech.

Ilustrační foto | Foto: HC Příbram

Vítězství bylo zcela zasloužené, protože Příbramští měli od začátku navrch. Paradoxně to ale byly Řisuty, které s nutnou dávkou štěstí udeřily z ojedinělé akce jako první. Pershakov nahodil puk do brankoviště, kde si ho hosté sami v čase 12:09 srazili do sítě. Díky tomu byl stav po úvodní části příznivější pro domácí.