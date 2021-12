Klíčem k vítězství se ukázala první třetina a následně rychlé odpovědi hostů na kontaktní góly soupeře v průběhu utkání. Příbramští přečkali úvodní tlak domácích a sami pak kontrolovali hru. Střelou z kruhu zařídil vedení Chlouba, který ukončil střelecké trápení Středočechů trvající 128 minut a trefou nad rameno Chaloupka otevřel skóre.

S vedoucím gólem jakoby se vrátila lehkost do zakončení příbramských hokejistů a domácí tým musel několikrát do konce úvodního dějství podržet jejich gólman. Nicméně i tak do přestávky ještě jednou inkasoval, když ho z druhé vlny překonal Panna a Příbram odcházela do šaten s dvougólovým vedením. „První třetinu jsme odehráli velmi dobře a konečně jsme začali proměňovat šance. Poté jsme se uklidnili a dále pokračovali ve velmi dobrém výkonu,“ uvedl asistent trenéra Miroslav Hájek.

Zkraje prostředního dějství se dvakrát předvedl navrátilec do sestavy Šorf, který si poradil s pokusy Voříška i Semiráda. V polovině zápasu ale přeci jen inkasoval. V přesilové hře jej střelou od modré překonal Čermák. Příbramský gólman měl však zakrytý výhled. Hosté ale přišli s rychlou odpovědí po 27 sekundách hry. Gól Josefuse vzbudil hodně emocí na ledě i tribunách. Hlavní sudí Veinfurter neviděl branku, nicméně čárový rozhodčí ano a na jeho doporučení posléze zásah příbramského kapitána uznal. Hodně dlouho se pak diskutovalo na střídačkách i v hledišti.

V závěrečné části hosté nejprve přežili přesilovku domácích pěti proti třem, aby následně Tlačil po návratu z trestné lavice trefil tyč. Domácí se však znovu dostali na rozdíl jedné branky zásluhou Tecla. Ovšem uklidňující zásah zařídil při vlastním oslabení Josefus, jenž si blafákem položil Chaloupka a kolem jeho betonu zaznamenal svůj druhý gól a celkově čtvrtý příbramský v zápase.

V závěru pak usedl za katr ještě Káník. I poslední vyloučení v zápase ale hosté přežili a poprvé v sezoně porazili Havlíčkův Brod. „Zápas jsme po celou dobu ve svých rukách a zaslouženě máme tři body,“ těšilo kouče Baníku. Příbramští tak dál drží krok co se týče bodů s druhou Kobrou a první polovinu základní části zakončí v sobotu domácím duelem s Chebem.

Havlíčkův Brod – Příbram 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 31. Čermák (Voříšek), 54. Tecl (Bulín) – 8. Chlouba (Pinkas, Kolouch), 16. Panna (Seniov, Kolouch, 32. Josefus (Kutlák), 56. Josefus (Káník, Kutlák). Vyoučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Veinfurter – Jiruška, Hofman. Diváci: 207.