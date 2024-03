Čtvrtfinálová série mezi hokejisty Příbrami a Táborem bude hodně vyrovnaná a o málo gólech. Už v prvním utkání padly tři branky a stejný počet byl k viděním i v tom druhém. Ze všech tref se ale radovali Jihočeši a srovnali na 1:1 na zápasy. Hráči Baníku navíc přišli o Ladislava Gengela, který odstoupil ze zápasu kvůli zlomenině čelisti.

Příbramští hokejisté doma padli s Táborem | Foto: Pavel Šácha/HC Tábor

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře. Přišlo mi, že jsme hráli, jak kdyby série či zápas byl rozhodnutý. Hráli jsme špatně dozadu, kde jsme udělali chyby a Tábor je dokázal využít. V tom to bylo,“ mínil příbramský brankář Petr Jiroušek.

Tábor oproti úvodnímu střetnutí překopal styl hry, což vyvedlo Příbram z rovnováhy. Domácí měli velké problémy dostat se do útočného pásma a udržet se v něm, naopak hosté vyráželi do rychlých brejků a přečíslení, z čehož nakonec dali dva góly ze tří.

Těsná výhra venku. Příbram získala v sérii s Táborem první bod

Domácí sice měli pár závarů, ale až v závěrečném dějství. Dokonce si vysloužili přesilovku pět na tři, ale ani v ní nenašli recept na bezchybného Žajdlíka v brance Tábora, který dostal přednost před Gábou. Čtvrtfinálová série se tak vrací nyní na jih Čech za stavu 1:1 na zápasy.

„Je to otevřené. Série bude vyrovnaná, ve které bude padat málo gólů. Minule jsme vyhráli my, teď oni. Uvidíme, jak dopadne další zápas v Táboře. Zkusíme být zodpovědnější, hrát víc zezadu a uvidíme, jak nám to půjde,“ uvedl brankář Jiroušek, na kterého šlo v utkání čtyřicet střel.

Příbram – Tábor 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Severa (Milfait, Krliš), 24. Prášek (Zadražil, Nevšímal), 52. Hubata (Nevšímal, Suchánek). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka - Hradil, Teršíp. Diváci: 1 468. Stav série: 1:1.

Příbram: Jiroušek – Jelínek, Zdeněk, Havlín, Rajgl, Krejčí, Saňa, Patzelt – Furch, Pětník, Bečvář, Svoboda, Josefus, Mařík, Hasman, Pinkas, Kold, Kafka, Gengel, Bednařík, Duchan.

Tábor: Žajdlík - Plášil, Hubata, Jáchym, Suchánek, Černý, Hajič (Bouška) - Zeman, Matušík, Šulek - Krliš, Milfait, Severa - Nevšímal, Zadražil, Duda - Prášek, Zíb, Bárta - Šimák.