Co se ve vás mísí po postupu do finále? Určitě radost. Super výkon! Poslední dva zápasy bylo něco neuvěřitelného, co jsme předváděli. S takovým týmem, co jsme měli, kdy spousta byla nemocných, zraněných a nás zbylo okolo patnácti. Lepili jsme sestavu. Srdíčko jsme do toho dali a neskutečný výkon. Jsem hodně spokojen a opravdu mě to dojímá. Fakt pecka!

Po první třetině to s vámi vypadalo všelijak, nakonec jste utkání otočili na svou stranu. Co bylo klíčové pro obrat zápasu?

Po rozbruslení jsem říkal v šatně, že to bylo hrozný. Byli jsme špatný, nehýbali jsme se. První třetina jakbysmet. Vůbec jsme nebruslili. Čekali jsme nahozený puk. Jel tam jeden hráč a čtyři nebo pět jsme čuměli a čekali, až oni rozehrají. Tak jsme seřvali v šatně, že na ně musíme vlítnout a musíme jít ve dvou, vyvíjet tlak a od druhé třetiny jsme nastoupili jako jiný tým. Oni měli sice nějaké šance, ale my jsme do nich tlačili a byla otázka času, kdy dáme góly.

Kdo si vzal v šatně slovo při tak velkém hukotu?

Joska (Petr Josefus) tam řval, já taky. Trenér nás uklidňoval, ať jenom zabereme a začneme bruslit a dohrávat to. Nějak jsme si to vyříkali mezi sebou, že takhle dál hrát nemůžeme a musíme se zapojit všichni, chtít puk a bojovat. Fakt super výkon.

První z momentů, kdy se začalo utkání lámat na vaší stranu, byl, kdy Jiroušek vyrazil betonem brejk hostů a pak jste vzápětí snížili v přesilovce. Cítili jste v tu chvíli, že už máte navrch?

Tam nás Petr hodně podržel. Kdybychom dostali na 0:3, tak bylo vymalováno. Takhle nás zachránil a vzápětí přišlo klasické ‘Nedáš, dostaneš’. Pak už jsme si zatím šli a je kontaktní gól trošku nalomil, protože věděli, že musí vyhrát. Podle mě se pak báli hrát trošku.

Příbram je ve finále. Panna šťastným gólem vystřelil postup

Navíc o to víc, kdy jste zkraje třetí třetiny vyrovnali šťastným gólem.

Zápas před tím jsme tady měli s nimi smůlu. Teď jsme tomu věřili a šli tomu naproti. Mlátili se před bránou. Byla otázka času, jak to tam padne, nepadne. Hnusný góly padají a v tuhle chvíli nám ohromně pomohl.

Štěstí v pátém zápase hrálo velkou roli. Teč Panny byla milimetrová. Jak moc jste si v tu chvíli oddychli?

Úplně neskutečně. Cítil jsem, že v přesilovce ten gól dáme. Oni si stoupali ke mně, protože při pár předchozích početních výhodách a nechávali volný střed, kdy stál Panys. Řekli jsme si, že to budeme hrát na něj a že by mohl vystřelit. Nakonec se puk dostal na Pepu Saňu a Ondra tečoval mezi betony. Super gól.

Nakonec jste sérii ovládli 4:1 na zápasy, což jste ani vy sami nečekali. Co bylo klíčové pro vývoj celého semifinále z vašeho pohledu?

Umlátit druhý zápas. Na Kobře se mi osobně nehraje dobře. Paradoxně oba zápasy, které jsme tam odehráli, jsme zvládli fantasticky. Nikdo nedělal kraviny a čekali na jejich chybu. Jenom jsme kotouče odhazovali do středního pásma. Oni nějaké udělali a my jsme je využili. Zejména pondělní zápas byl něco neuvěřitelného. Ještě jsem nezažil takový zápas.

Jste rádi i z hlediska toho, že můžete teď během týdne doléčit alespoň pár zranění před finále?

Po první třetině jsme si říkali, že si musíme ve zbývajících čtyřiceti minutách hrábnout. Máme zraněné, jsme nemocní, tak ať máme volno alespoň tři dny a nemusíme se zase trmácet zpět na Kobru, kde by bylo strašně těžké tam hrát při téhle marodce. Docílili jsme toho, co jsme chtěli.

Úderné přesilovky vynesly Příbrami mečbol. Doma může slavit postup

Kolika hráčů se vaše marodka týká?

Přesně nevím, protože nám pomáhají i hráči z B-týmu, ale když to tak vezmu, tak ze základu chybí sedm až osm hráčů. Je to minimálně lajna, lajna a půl. I beci hrají v útoku. Hráli jsme dva zápasy na čtyři obránce.

Teď máte přibližně týdenní volno. Od kdy se začnete připravovat na Tábor?

Tři dny budou akorát. V neděli si dáme trénink, něco zabruslíme a v pondělí a úterý se začneme naplno připravovat a ve středu jdeme na to. Doufám, že se pár kluků vyléčí a že se v neděli sejdeme. Ať předvedeme nějaký výkon.

Už dlouho se vědělo, že si vás Tábor nebude chtít přát do finále. V základní části jste ho porazili pětkrát. Je to vaše výhoda. Porazit pětkrát jeden tým něco znamená..

V play-off ale vůbec nic. Co bylo v základní části, zůstalo v ní. Dobré je, že oni skončili v pondělí, my ve středu. Takže to bude stejné. Zažil jsem sérii, kdy měl jeden tým deset dní pauzu a druhý pouze dva. Paradoxně byl pak na tom lépe, protože byl rozehraný. Oba týmy budeme startovat po týdnu a čeká nás hodně zajímavá série.

Co očekáváte od finálové série? Ať už v hledišti nebo na ledě.

Bude určitě vyhrocená. Vždy se s nimi pereme, mlátíme, sekáme, nadáváme. Myslím si, že lepší finále této skupiny si nikdo nemohl přát.