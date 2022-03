Co se ve vás mísí po vítězném gólu v prodloužení? Radost, úleva, nebo něco jiného? Určitě velká radost. Takové zadostiučinění, že jsme vyrovnali sérii.

Jet do Tábora za stavu 0:2 na zápasy by bylo hodně nepříjemné. Oddechli jste si o to víc?

Určitě. Začíná se od znova.

Zatímco v základní části jste Tábor pětkrát porazili, tak nyní se na výhru nadřete. Co se změnilo?

Rozdíl je v tom play-off. Hraje se úplně jiný hokej.

Finále je srovnané. Výhru trefil v prodloužení kapitán Josefus

Našli jste díky výhře v prodloužení opět vítězný recept na Tábor?

Myslím, že ano. Teď se série překlopí na naší stranu a teď už to bude hlavně jenom o nás.

V Táboře se přišlo podívat 2 700 lidí, v Příbrami 1 250. Čekali jste takové návštěvy?

Je skvělé hrát před tolika lidmi. Každý hráč si to užívá. Čekal jsem, že přijdou, protože diváky náš hokej musí bavit. Když budou chodit v tomhle počtu, tak jedině dobře. Snad jich dorazí ještě víc.

Nyní vás tam bude čekat pekelná atmosféra. Co od duelu očekáváte?

Že bude vyhrocený. Bude se hrát nadoraz, Emoce nebudou chybět. Tak to má být v play-off.