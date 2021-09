Klíčový moment celého utkání se odehrál v závěru jedenácté minuty. Brankář Novák ale podržel domácí za stavu 1:2, kdy kryl dvě dobré střely Příbrami a jeho spoluhráči vzápětí vyrovnali zásluhou Bednaříka. Od té chvíle dávali góly pouze domácí. „Písek nás předčil ve všech směrech a musíme mu pogratulovat k vítězství. Začali jsme celkem dobře, ale vedení jsme ztratili po našich chybách a nedůslednosti v obraně. K tomu jsme ještě přidali nemohoucnost a utkání pro nás dopadlo špatně," konstatoval smutně asistent trenéra Miroslav Hájek.

Baník zkusil vystřídat gólmany, kdy od druhé třetiny vystřídal Šorfa Jiroušek. Kýžený efekt se dostavil ale pouze z části. Dvakrát se ve slibné příležitosti zjevil Panna. Kolouch s Kutlákem ujeli dokonce při vlastním oslabení, ale všichni ztroskotali na domácím Novákovi. Píseckým vzápětí dodaly jistotu trefy Šuhaje s Bednaříkem.

Novák se vytáhl i v závěrečném dějství proti Rohlíkovi, nebo když v závěru udržel puk před brankovou čárou po velkém tlaku Příbrami v závěru zápasu. V tu chvíli už ale domácí vedli 7:2 a měli jistotu, že si připíšou první výhru v nové sezoně. „Věříme, že to byla facka, která nás nakopne a začneme produkovat důrazný a poctivý hokej i směrem do obrany,“ řekl Hájek. O reparát se Baník se pokusí už v sobotu, kdy na vlastním ledě přivíta Řisuty, které v minulých letech hráli ve skupině Sever, nyní ale byly přesunuty do Jihu.

Písek – Příbram 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)

Branky: 6. a 17. (ts), Sýbek, 11. a 40. Bednařík, 35. Šuhaj, 47. Matějček (Šuhaj, Dosek) – 6. Jelínek, 9. Panna. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Rozhodčí: Jílek – Kubíček, Bělohlav.

Písek: Novák (Kříž) – Dvořák, Dudáček, Filip Novák, Bílek, Dosek, Tampier, Turek – Karbulka, Matějka, Rod, Novotný, Čížek, Matějček, Januška, Bednařík, Sýbek, Šuhaj, Brož, Volf.

Příbram: Šorf (21. Jiroušek) – Kutlák, Vinš, Hlaváček, Straka, Malý, Saňa, Jelínek, Zdeněk – Chlouba, Rohlík, Sirotek, Tlačil, Kolouch, Seniov, Josefus, Pinkas, Káník, Panna, Furch.